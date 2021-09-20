سلطان بن طحنون يقبل تحدي «ضمان للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، قبوله تحدي الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، ومشاركته فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لقطع مسافة 1000 كيلو متر خلال شهر.يهدف هذا التحدي، الذي يعد الأكبر في دولة الإمارات من حيث المسافة المقطوعة، إلى تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية والاقتصادية.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: إن هذا التحدي الذي يقام للمرة الأولى بهذا الحجم يدعم توجهات إمارة أبوظبي، ونادي أبوظبي للدراجات، لزيادة الوعي بركوب الدراجات كوسيلة فريدة لتحسين نمط حياة صحي. ودعا معاليه أفراد المجتمع من جميع الأعمار وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية، إلى المشاركة في هذا التحدي الجديد ليكون مجتمعنا صحياً ونشطاً وقادراً على العطاء.

وأضاف معاليه أن أبوظبي أصبحت مدينة صديقة للدراجات الهوائية بما تضمه من مرافق ومسارات وخدمات عالمية المستوى، بفضل الجهود الكبيرة التي أدخلتها الجهات الحكومية على البنية التحتية في الإمارة، ما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب محترفي وهواة ركوب الدراجات. وأشاد معاليه بجهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي. من جهته، قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهود النادي لنشر الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية سواء للرياضة أو للمتعة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هذه الفعالية تعزز ثقافة ركوب الدراجات في الإمارة وتشجع على استخدامها كوسيلة تنقل عملية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها وسيلة رياضية وترفيهية، الأمر الذي يزيد من مستوى سعادة ورفاهية المجتمع، ويعزز من تجارب نمط الحياة الراقي والمستدام في أبوظبي.