690 ألف درهم جوائز بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أم الإمارات للجو جيتسو بمشاركة واسعة من اللاعبات المواطنات المحترفات بكافة الأندية والأكاديميات بالدولة وتتنافس المشاركات في ثلاث فئات، هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وتتمتع أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز 777 بحظوظ وافرة للصعود على منصة التتويج. وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد «أن مجتمع الجو جيتسو في الدولة سيتعرف على بطل النسخة الأولى من بطولة أم الإمارات بحلتها الجديدة، حيث تحرص جميع الأندية والأكاديميات على نيل شرف هذا الإنجاز نظير ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية ورمزية على الساحة المحلية». أ

ضاف: بطولة أم الإمارات تشكل الرافد الأساسي للمنتخب الوطني للسيدات، وأنتجت العديد من المواهب الإماراتية التي وصلت إلى العالمية، وبات اسمها مرادفا لأبرز البطولات الدولية، ومن ضمن هذه الأسماء بلقيس الهاشمي، ووديمة اليافعي، ومريم العامري، وحمدة الشكيلي، وغيرهن من اللاعبات اللاتي ينتظرهن مستقبل مبهر في هذه الرياضة.

وتابع المنهالي أن اللاعبات سيدخلن إلى البساط وهن في أتم الجاهزية والاستعداد وبالأخص اللاعبات اللاتي شاركن في النسخة الخامسة لبطولة آسيا الأسبوع الماضي، كما حرصت الأندية والأكاديميات المشاركة على اعتماد برامج تدريبية متوازنة تؤهل المشاركات في البطولة إلى الظهور المشرف والمنافسة في هذه الجولة المصيرية. ي

ذكر أن الجولة الأخيرة من بطولة أم الإمارات تأتي في توقيت مثالي، حيث تستعد اللاعبات لخوض منافسات دولية مهمة، وهي بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في أكتوبر ونوفمبر 2021. وأعلن اتحاد الجو جيتسو عن تخصيص جائزة مالية تبلغ 690 ألف درهم للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة بواقع 260 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، 230 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشابات، و200 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات.

وعلى صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاماً يدخل نادي الوحدة في الصدارة برصيد 6990 نقطة، يليه أكاديمية بالمز الرياضية برصيد 6200 نقطة، ونادي الجزيرة برصيد 4340 نقطة. أما على صعيد فئة الشابات تحت 18 عاماً فيتصدر نادي العين برصيد 8100 نقطة، يليه نادي الوحدة برصيد 6550 نقطة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 3780 نقطة، وبخصوص فئة الكبار يحل الوحدة في الصدارة برصيد 9750 نقطة متفوقاً على العين برصيد 5410 نقاط، وبالمز الرياضية 3280 نقطة.