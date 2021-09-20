التعادل المفاجئ مع ساوثهامبتون لا يُقلق «سيتي بيب»

عمرو عبيد (القاهرة)

يبتعد مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط فقط عن قمة «البريميرليج» قبل مواجهة تشيلسي وليفربول توالياً في الجولتين القادمتين، وجاء التعادل السلبي أمام ساوثهامبتون غريباً، لأن «السيتي» اعتاد مع جوارديولا تحقيق الفوز في المباراة التالية بعد أي انتصار عريض، ونجح مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في تسجيل 6 أهداف أو أكثر خلال 13 مباراة منذ موسم 2016-2017، كان آخرها أمام لايبزج بنتيجة 6-3 في دوري الأبطال لكنه تعادل سلبياً بصورة مفاجئة أمام ساوثهامبتون في الجولة الخامسة من «البريميرليج»، وهو حدث نادر !.

10 مباريات حقق فيها «السيتي» انتصارات عريضة في مختلف البطولات وأتبعها بفوز آخر في المباراة التالية مباشرة، ولم يعرف التعادل سوى مرتين فقط ليصبح التعادل الأخير مع «القديسين» هو الثالث عبر 6 مواسم، بينما لم يخسر مطلقاً بعد أي فوز بلغ 6 أهداف أو تجاوزها، وتحققت أغلب النتائج الكبرى لـ«سيتي بيب» في موسم 2018-2019 الذي شهد انتصاره بـ«نصف درزن» من الأهداف 5 مرات، مقابل تسجيل 7 أهداف من دون رد في مباراتين بل تجاوز ذلك ليحصد فوزاً بـ9 أهداف نظيفة أيضاً.

وجاءت البداية في موسم 2017-2018 عندما سجل فوزاً بنتيجة 6-0 على واتفورد في الجولة الخامسة من «البريميرليج» أتبعه بانتصار على وست بروميتش في كأس الرابطة، ثم فاز 7-2 على ستوك سيتي في الدوري قبل التفوق على نابولي في دوري الأبطال، وكلاهما جاء بنتيجة 2-1، وبعد الفوز 7-0 في موسم 2018-2019 على روثيرهام في الدور الثالث من كأس الاتحاد، حقق جوارديولا انتصاراً أكبر بنتيجة 9-0 أمام بيرتون ألبيون في نصف نهائي كأس الرابطة، وواصل «السيتي» تألقه بتحقيق فوز ثالث توالياً بنتيجة 3-0 على حساب وولفرهامبتون في الجولة 22 من الدوري، وتكرر هذا الأمر في ذات الموسم بعدما هزم ساوثهامبتون 6-1 في الجولة 11 من «البريميرليج» ثم تغلّب على شختار في دوري الأبطال بـ«نصف درزن» من الأهداف، قبل أن يعود إلى الدوري ويفوز على غريمه يونايتد بـ3-1 في الأسبوع الثاني عشر.

واستمر توهج «عملاق مانشستر» وقتها، حيث شهدت الجولة 26 من الدوري الإنجليزي نتيجة قياسية عندما فاز «البلومون» على تشيلسي 6-0 أتبعها بانتصار على نيوبورت كاونتي بـ4-1 في كأس الاتحاد، وعندما سحق شالكة 7-0 في إياب دور ال16 الأوروبي فاز بعدها 3-2 على سوانزي سيتي في كأس الاتحاد، والطريف أن «سيتي بيب» أنهى موسم 2018-2019 بالحصول على كأس الاتحاد على حساب واتفورد بنتيجة 6-0 مثلما حدث لأول مرة في النسخة السابقة، ولم يلعب بعدها إلا في مباراة الدرع الخيرية بافتتاح الموسم التالي وحصد البطولة على حساب ليفربول.

وفي الموسم الماضي، اكتفى «السيتيزن» برباعياته وخماسياته حيث جاءت آخر نتائجه الكبرى في نسخة 2019-2020 عندما فاز 6-1 على أستون فيلا في الجولة 22 من الدوري، بعد انتصاره 8-0 على واتفورد «بالتخصص» في الأسبوع السادس الذي أتبعه ب3-0 أمام بريستون نورث إند في كأس الرابطة، وتعرض «السماوي» مرتين فقط للتعادل مباشرة بعد انتصارين كبيرين بنتيجة واحدة بلغت 6-1، حيث هزم هدرسفيلد ثم تعادل 1-1 مع «الذئاب» في دوري 2018-2019، وبعد الفوز على أستون فيلا تعادل 2-2 مع كريستال بالاس في دوري 2019-2020.