عبدالله بن سالم يرعى النسخة الأولى من دورة كلباء للألعاب الشاطئية

كلباء (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة كلباء للألعاب الشاطئية 2021 نوفمبر المقبل لتشمل سبعة ألعاب وهي القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والسلة الشاطئية والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون وذلك ضمن مبادرات المجلس لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وإبراز الصورة الحضارية لمختلف مدن الإمارة والاهتمام بجميع التفاصيل التي تقود إلى نجاح مميز للدورة.

واعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من الدورة برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس وعضوية كل من ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس مديراً للدورة وسعيد خلفان المزروعي مساعدأ لمدير الدورة رئيساً للجنة الخدمات المساندة وعبدالله حسن الدرمكي رئيساً للجنة العلاقات العامة وعلي عبيد المراشدة رئيساً للجنة الإعلام وخلفان علي خلفان رئيساً للجنة التسويق والرائد ماجد سلطان رئيساً للجنة الأمنية أما اللجنة الفنية برئاسة عبدالملك جاني وعضوية ممثلين من الاتحادات الرياضية للألعاب السبعة.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: تأتي دورة كلباء للألعاب الشاطئية امتداداً لفعاليات المجلس التي تهدف إلى تأكيد مكانة الرياضة في الإمارة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي من خلال توفير بيئة صحية رياضية سليمة لأندية الإمارة من خلال تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات لمختلف فئات المجتمع ومختلف الأعمار والجنسيات وجعل الرياضة أسلوب حياة.

أضاف: نبارك للجنة المنظمة تنظيم النسخة الأولى من الدورة برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسيتم تنظيم الفعالية ضمن خطة المجلس في التنوع واختيار مواقع مختلفة في مدن الإمارة، حيث تلعب الرياضة دورها في الترويج للسياحة بالمشاركات المميزة لأفراد المجتمع والاستمتاع بجمال المدن التي تقام فيها الفعاليات وهي من المكاسب الحقيقية في التنظيم والإعداد لمختلف الفعاليات والتميز فيها وزيادة أعداد ممارسي الرياضة بمختلف أنواعها ونأمل لهم تحقيق النجاح كما حققته الفعاليات السابقة.

وعقدت اللجنة التنظيمية اجتماعها الأول في مقر نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي وتقدم عبدالملك جاني بالشكر الجزيل للحضور على تلبيتهم الدعوة ونقل تحيات رئيس المجلس وأثنى بشكل كبير على مبادرة المجلس لإطلاق هذه الدورة وتمنى التوفيق والنجاح للجميع.

ومن ثم تم استعراض الهيكل التنظيمي للجنة المنظمة ومهام ومسؤوليات اللجان العاملة بالإضافة إلى مهام أعضاء اتحادات الألعاب الرياضية المشاركة ومحاور التنظيم والدعم اللوجستي والإداري والفني للدورة، كما تم اعتماد مكتب الإشراف العام التابع لمدير الدورة والذي يضم في عضويته كل من زكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام وخالد محمد أحمد والسيد محمد محمود شلش.