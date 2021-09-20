9 ملايين دولار جوائز بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق النسخة 13 من بطولة موانئ دبي العالمية للجولف في الفترة من 18ـ21 نوفمبر المقبل، حيث يشهد الحدث منافسات قوية بين أبرز لاعبي الجولف في العالم لإحراز المركز الأول في أوروبا ضمن فعاليات «سلسلة رولكس» لموسم 2021.

ويشارك في الجولة الأوروبية 50 لاعباً يتنافسون في ملعب عقارات جميرا للجولف، الذي صممه «جريج نورمان»، الحائز على لقب البطولة المفتوحة مرتين، ويبلغ مجموع الجوائز المالية في البطولة 9 ملايين دولار.

ويقام على هامش الحدث «بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الجولف من أصحاب الهمم» بمشاركة 8 من أبرز لاعبي الجولف من أصحاب الهمم في منافسة لإحراز الكأس في 19 و20 نوفمبر ضمن النهائيات التي تقام في دبي.

ويمثل الحدث المرة الأولى التي يحضر فيها المشجعون إلى بطولة موانئ دبي العالمية للجولف منذ نسخة 2019، حيث اقتصر الحضور في بطولة العام الماضي، التي أحرز لقبها الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، على الضيوف المدعوين فقط تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار «كوفيد-19».

وفي تصريح له عبر توم فيليبس، رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، عن سعادته بعودة الحياة إلى ملاعب دبي التي تستضيف كبرى الفعاليات الرياضية بحضور الجماهير بقوله: «لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وتزامناً مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، نتطلع إلى تقديم نموذج مثالي لتنظيم الحدث الرياضي مع ضمان تعزيز الصحة والسلامة للجميع».