اتحاد التنس ينظم 43 بطولة حتى نهاية الموسم

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس عن تنظيم 43 بطولة حتى نهاية الموسم (2021)، استكمالاً لخطته السنوية التي اطلقها بداية العام الحالي وتشمل تنظيم 121 بطولة والتي تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي الحالي منها 35 بطولة تصنيفية لمختلف الأعمار مما يعكس النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الدولة، مؤكداً إن ذلك يعد غير مسبوق في جانب الاستمرار بتنظيم الفعاليات الرياضية طوال العام وأن أبرز الاستحقاقات التي ستنظم خلال الفترة المقبلة تنظيم بطولات تنس 360 للرجال والسيدات والتي ستقام بجوائز مالية جيدة إضافة إلى منح الفائزين النقاط التصنيفية وان هنالك بطولات ينتظر اعتمادها من الاتحاد الدولي لتنظيمها خلال العام الحالي.

بدوره أكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي من جهة ومع الأكاديميات التي تنضوي تحت مظلته رفعت من عدد البطولات التي تنظم في الدولة لمختلف الأعمار وبكلا الجنسين في تنظيم غير مسبوق للبطولات في الإمارات في هذه الأشهر من السنة مؤكدا إن تنظيم البطولات بشكل منتظم شهرياً يعكس العدد الكبير لممارسي التنس في الدولة مما يبشر بمستقبل مبهر للعبة.

وأوضح: شهد الموسم الحالي بطولات مهمة رسخت نفسها لتكون حاضرة في أجندة الموسم المقبل ومنها بطولة الشارقة لرياضة المرأة والبطولات الشاطئية ودوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي وسواها وأن هذه البطولات زادت من عدد اللاعبين واللاعبات وفقاً لرؤية الاتحاد.