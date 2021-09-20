الملا بطل الاستعراض بـ «العلامة الكاملة» في مونديال الدراجات المائية



أولبيا (الاتحاد)

حقق نجم فريق أبوظبي راشد الملا العلامة الكاملة في فئة الحركات الاستعراضية عبر الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية، التي أقيمت في مدينة أولبيا بجزيرة ساردينيا الإيطالية، وأعلن الملا نفسه متصدراً وبطلاً لهذه الفئة بـ 50 نقطة بعد تحقيقه النقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية المسؤولة في هذه الفئة، فيما واصلت نجمة فريق أبوظبي إيما نولي عروضها المتميزة بتحقيق المركز الثالث مع نهاية الجولة في فئة واقف سيدات جي بي 1 ووصولها للنقطة رقم 56، بالرغم من تعرضها لحادث في المرحلة الختامية أبعدها عن الصدارة.

وكان الملا قد بدأ مشواره في المرحلة الأولى للبطولة بإحراز 25 نقطة في فئة الاستعراض، متفوقاً على أبرز المرشحين بقيادة الإيطالي روبيرتو مارياني، ليستمر الملا لاحقاً في الصدارة بإحراز المركز الأول في المرحلة الثانية، ويتصدر الترتيب العام لفئة الاستعراض بـ50 نقطة يلاحقه في الوصافة مارياني، وبذلك سجل الملا أجمل بداية في الدفاع عن اللقب الذي يحمله لثلاثة مواسم متتالية.

وكانت إيما متسابقة فريق أبوظبي قد قدمت مستوى متميزاً على ثلاث مراحل لفئة واقف سيدات جي بي 1، حيث حققت في المرحلة الأولى المركز الثاني، وتفوقت بإحراز المركز الثالث في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة تصدرت السباق حتى الدورات الأخيرة ثم تعرضت لحادث تصادم مع دراجة أخرى تسببت في خروجها من المنافسة لتنهي الجولة في المركز الثالث وتحافظ على آمالها في الدفاع عن لقب هذه الفئة أيضاً، حيث تعد المصنفة الأولى عالمياً في فئة واقف سيدات جي بي 1، يذكر أنه لولا الحادث لكانت إيما في صدارة الترتيب العام مع نهاية هذه الجولة.

وتقدم سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن المتابعة والاهتمام بدعم الفريق هي الأساس في أن يكون صاحب الريادة والتميز دائماً في كل مشاركاته البحرية، كما توجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي المشرف والمتابع دوماً لنشاطات فريق أبوظبي في مختلف مشاركاته الدولية.

وقال: نواصل حتى الآن حصد ثمار الإعداد الجيد للموسم الحالي، ونستمر في وضع بصمة باسم الإمارات عبر كل المشاركات، نحن نفخر كثيراً بصناعة بطل إماراتي مثل الملا في هذه البطولة فقد استطاع في مواسم متعاقبة الفوز باللقب وتسجيل نفسه بطلاً في فئة الحركات الاستعراضية لثلاثة مواسم متتالية ومرشحة وبقوة للوصول للرقم أربعة هذا الموسم.

وكشف الرميثي عن غياب مشاركة البطل راشد الطاير في هذه الجولة بعد تعطل دراجته قبل المشاركة بأيام قليلة، حيث كان من المقرر أن يشارك في فئة جالس محترفين، ولكن بسبب بعض الأمور الفنية غاب عن الجولة الافتتاحية وقال: سيكون التركيز لاحقاً على المشاركة في الجولة الثانية من البطولة، والتي من المقرر أن تقام في الكويت في نوفمبر القادم.

من ناحيته عبر راشد الملا عن السعادة الكبيرة بأن يكون متصدراً للجولة في ختام المنافسة وبرصيد كامل من النقاط وقال: ليس من السهل المنافسة أمام كبار وأبطال في هذه الفئة، وبالرغم من ذلك تمكنت من تقديم فاصل استعراضي انتزعت من خلاله أعلى النقاط، وأكد أن المتابعة الدائمة لفريق أبوظبي وتوجيه كل عناصر المنافسة المتكاملة له، ساهمت في أن يصل للصدارة مع نهاية الجولة الافتتاحية وتوجه بالشكر لإدارة فريق أبوظبي ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والذي وفر لي كل مقومات المشاركة والنجاح أيضاً، وأعد الجميع بتقديم مستوى للأفضل في الجولات المقبلة.