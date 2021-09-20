مينا عجمان.. الهدف 70

رضا سليم (دبي)

تصدر الكولومبي يورليس مينا مهاجم عجمان المشهد مع الفريق في الموسم الأول له بعدما سجل 3 أهداف في 4 مباريات ويأتي في المركز الخامس في ترتيب الهدافين في دوري أدنوك للمحترفين وبفارق 3 أهداف عن المتصدر لابا قائد هجوم العين، وكان هدفه في مرمى العروبة رقم 70 في مسيرته الكروية.

ونجح مينا (30 عاماً) في التفوق على زميله الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم الفريق الذي يتواجد مع الفريق للموسم الثالث على التوالي ولم يسجل أية أهداف حتى الآن وتحول إلى بطل الفرص الضائعة كانت أخرها في الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريق أمام العروبة في الجولة الرابعة حيث أهدر انفراداً بالمرمى وسط صرخات زملائه والجهاز الفني والإداري على الدكة على عكس الموسمين الماضيين عندما سجل 14 هدفاً بمعدل 7 أهداف في كل موسم.

ويتمتع مينا بقدرة على التسديد بطرق مختلفة سواء بالتسديد من خارج المنطقة أو داخلها وأيضاً بالرأس ورغم أنه يظهر للمرة الأولى في الدوري ومنطقة الخليج بشكل عام إلا أنه نجح في الانسجام سريعاً مع زملائه.

وسجل عجمان حتى الآن 5 أهداف في 4 مباريات، منها ثلاثية في النصر عن طريق فراس بالعربي «هدفين» ومينا وهدف في مرمى اتحاد كلباء وهدف في مرمى العروبة وكلاهما عن طريق الهداف الكولومبي. ويقترب مينا من معدل الأهداف الذي حققه الموسم الماضي مع فريقه السابق سيزار بابيخو البيروفي، والذي سجله معه 7 أهداف في 9 مباريات فيما كانت الموسم الأبرز له مع الفريق قبل الماضي حيث سجل 19 هدفاً في 27 مباراة وهي أعلى نسبة تهديف في مسيرته خاصة أنه تنقل بين 13 نادياً أخرهم عجمان على سبيل الإعارة وكانت المحصلة 70 هدفاً في 202 مباراة حتى الآن.