مسؤول برشلوني: إدارة النادي تتمنى رحيل هؤلاء اللاعبين!!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعتراف إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية بأن الإدارة المالية السابقة السيئة لموارد البارسا وميزانياته، سمحت للمنافس التقليدي ريال مدريد، بأن يكون في وضع أفضل مادياً، بحيث يمكنه من شراء لاعبين جدد على أعلى مستوى احترافي، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند، خلال نفس الميركاتو، نظراً لأنه يدير موارده بصورة أفضل مما حدث في برشلونة.

وقال روميو، إن وجود برشلونة في سوق الانتقالات كان باهتاً وضعيفاً بسبب نقص الإمكانيات المادية، حيث يواجه النادي الكتالوني صعوبات مادية وعانى من رحيل أفضل مواهبه «ليونيل ميسي» خلال الميركاتو الصيفي الأخير، فضلاً عن رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان أيضاً.

كما اعتراف نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية، في حديث لراديو كادينا كوبي بأن البارسا لايمكنه منافسة ريال مدريد في الوقت الحالي من حيث الإمكانيات المادية، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الريال بمقدوره شراء مبابي من باريس سان جيرمان وخطف هالاند من بروسيا دورتموند في نفس الميركاتو، قال: هذا ممكن جداً لأن الريال نادٍ كبير ولديه إمكانيات مادية كبيرة وقوة ومكانة ومصداقية لا غبار عليها.

وأضاف: لو كنا قمنا بواجباتنا خلال السنوات الأخيرة، لكان بمقدورنا أن نصبح مثل الريال، لقد أدار فلورينتينو بيريز النادي الملكي بحكمة، وتوقع روميو أن ينجح برشلونة في تقليل نفقاته خلال المستقبل القريب، لأن هناك عدداً غير قليل من اللاعبين يتمنى النادي رحيلهم نظراً لرواتبهم المرتفعة، مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي صامويل أومتيتي.

وتطرق روميو للحديث عن فريق الكرة ومديره الفني بعد أن ترددت أنباء عن قرب إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه، وأكد إن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة لم يتضمن أي بند يتعلق بهذا الأمر وأضاف قائلاً: لم نتحدث في هذا الأمر مطلقاً ولم يطالب أحد بإقالته.. كل ما في الأمر إننا كنا في اجتماع وقال أحد الزملاء الحاضرين، إن صحيفة ما تطالبنا بإقالة كومان، ولم تدرج مسألة الإقالة في جدول أعمال الاجتماع على الإطلاق.

واختتم روميو حديثه بقوله: لقد حصلنا على 7 نقاط في 3 مباريات في الليجا وواجهنا في «الأبطال» أصعب منافس في أول جولة، وخسارتنا من بايرن ميونيخ حادث طارئ، حتى وإن كان أصابنا بالإحباط وخيبة الأمل.