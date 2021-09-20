سالم عبدالرحمن.. عودة الانتصارات في «ماسترز الشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

استعاد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج انتصاراته في الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار.

وجاء الفوز الثاني له في البطولة على حساب الأستاذ الدولي الكبير الأميركي موكي هانز في مباراة تسيدها سالم من بدايتها بعد أن قام بتضحية جندي استراتيجية أبقت المبادرة لديه طوال الجولة لينهي المباراة لمصلحته عن جدارة واستحقاق وحقق الأستاذ الدولي سعيد أسحاق لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة فوزاً صعباً على المخضرم الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير فيتالي بيرناديسكي

. على الطاولة الأولى فاز الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان على حساب المخضرم الأستاذ الدولي التركي مصطفى يلمز، فيما انتهت نتائج الطاولتين الثانية والثالثة بالتعادل حيث تعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي مع الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي جوليوس موزارد والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرجون ايرجايسي.

وعلى الطاولة الرابعة فاز الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي على حساب منافسه التركي الأستاذ الدولي الكبير ايمري كان وعلى الطاولة الخامسة تقاسم الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل ايليانوف نقطة المباراة مع منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأرميني هايك مارتورسيان.

وكانت من مفاجآت الجولة خسارة الموهبة الأوزبكية نادربيك عبدالستاروف من الهندي جوبتا أباجيت فيما استمر بطل افريقيا والعرب المصري باسم أمين بسلسلة التعادلات بعد تعادله في الجولة الثالثة أيضاً مع منافسه السويسري سيباستيان بوجنر وتمكن أستاذ الاتحاد الدولي السوري صهيب العكلة من تحقيق الفوز على حساب منافسه الأستاذ الاتحادي الهندي دوشيانت شارما.

وبانتهاء الجولة الثالثة يتقاسم صدارة الترتيب الهندي نارا يانان والإيراني أمين طبطبائي برصيد 3 نقاط لكل منهما فيما يأتي بالمركز الثاني 6 لاعبين برصيد 2.5 نقطة لكل منهم يتقدمهم سالم عبد الرحمن والجورجي ميخائيل ميكاشفيلي والفرنسي جوليس موزارد والمصري أحمد عدلي والهندي أرجون ايرجايسي ومواطنه جوبتا أباجيت.

وشهد انطلاق الجولة الثالثة الحكم والمنظم الدولي رجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج وعدد من ممثلي بعض أندية الدولة الشطرنجية.

وأكد رجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن البطولة تشهد مشاركة مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار من 30 دولة مشيراً إلى أن النادي ينظم في الفترة الحالية العديد من الفعاليات تزامناً مع البطولة، منها بطولة التحدي، والتي يشارك فيها 20 لاعباً دولياً مقسمين إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 10 لاعبين وتهدف إلى تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين.

وأضاف: النادي يشهد جلسات فنية يوميّة لنقل وتحليل المباريات للجمهور ومتابعي البطولة بإشراف الأستاذ الدولي الكبير اليوناني بابايوانو ايوانيس والأستاذة الدولية الكبيرة السلوفينية ايفا ريكوفا.