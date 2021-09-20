عبيد مفتاح: «الموازنة» سبب تجميد الطائرة واليد في الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

جمدت شركة الوحدة لعبتي الطائرة واليد في النادي، ووزعت لاعبيهما (مراحل سنية وفريق أول) على أندية العاصمة بعد الاتفاق على ميثاق شرف بعودة اللاعبين إلى «العنابي» عند إنهاء التجميد بحسب عبيد مفتاح المحرزي رئيس الشركة الذي كشف أن الميزانية المخصصة للشركة فرضت هذا الواقع، حيث أبقى النادي على لعبتين فقط (السلة والجوجيتسو).

وقال: راعينا في اتخاذ هذا القرار عدم وجود فريق أول لكرة السلة في أندية أبوظبي، بجانب تاريخ النادي العريق في هذه اللعبة، لذلك نشاطها مستمر بجميع مراحلها وقد استقطبنا للفريق الأول 5 لاعبين من نادي بني ياس ومثلهما من الظفرة وفي الطريق لاعب من العين تحتم عليه ظروف عمله البقاء في أبوظبي، وهؤلاء اللاعبين بجانب عناصر الفريق الأول يخضعون لفترة اختبار في الفترة الحالية تمهيداً لاختيار أفضلهم وقيده رسمياً قبل انطلاقة الموسم الرسمي المحلي منتصف أكتوبر المقبل.

أضاف: أيضاً نتفاوض على ضم لاعبين مواطنين آخرين في الفترة المقبلة بجانب التوجه للتعاقد مع محترفين من الولايات المتحدة، (لاعب وسط وصانع ألعاب)، وضم عدداً من المقيمين ومواليد الدولة، وهدفنا في النهاية الوصول إلى فريق قوي يستطيع المنافسة بقوة في المسابقات المحلية.

وأوضح أن تدريبات السلة مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي تحت إشراف نضال البكري المدير الفني للفريق وطاقمه المساعد، ونأمل أن تتكامل الرؤية الفنية حول الفريق بعد الاستقطابات التي ستتم على صعيد الأجانب والمقيمين والمواطنين قريباً، وقبل انطلاق المسابقات. وكشف عن توجه لإقامة بطولة ودية بمشاركة 3 أندية خليجية في مطلع أكتوبر المقبل، للوصول إلى القائمة النهائية، وتعزيز جاهزية الفريق في الوقت نفسه للموسم، وقال: نأمل أن تسهم جميع هذه الجهود في إفراز فريق قوي يكون متواجداً بقوة في السباق على الألقاب ويعيد سيرة «سلة العنابي» الأولى.