يونايتد وتشيلسي يلحقان بـ«صدارة ليفربول»

لندن (أ ف ب)

لحق مانشستر يونايتد وتشيلسي بليفربول إلى الصدارة بفوزيهما الثمينين على مضيفيهما اللندنيين وستهام يونايتد 2-1 وتوتنهام 3-0 على التوالي اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الرابع لكلا الفريقين مع تعادل واحد فرفع كل منهما رصيده إلى 13 نقطة وهو الرصيد ذاته لليفربول الفائز على كريستال بالاس 3-0 السبت.

ويتساوى ليفربول وتشيلسي في عدد الأهداف المسجلة والتي دخلت مرمى كل منهما (12 هدفاً مقابل هدف واحد) ويتفوقان على الشياطين الحمر (13 مقابل 4).

في المباراة الأولى على ملعب «لندن الأولمبي» هزّ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك مجدداً وأنقذ مع البديل جيسي لينجارد وحارس المرمى الدولي الإسباني دافيد دي خيا فريقهم مانشستر يونايتد من فخ مضيفه وستهام يونايتد وساهموا في فوزه 2-1.

وواصل تشيلسي بدايته الرائعة في الدوري وحسم الدربي اللندني ضد توتنهام في صالحه بثلاثية نظيفة.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت تكريماً لنجمهما السابق جيمي جريفز المهاجم الأسطوري لإنجلترا والمتوج معها بكأس العالم 1966 وأفضل هداف في تاريخ بطولة إنجلترا والذي وافته المنية الأحد عن 81 عامًا. وانتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين قبل أن يضرب تشيلسي بقوة في الثاني.