«رياضة الإمارات في 50 عاماً» تحتفي بـ «حقبة الإنجازات»

دبي (الاتحاد)

تواصل الهيئة العامة للرياضة جهودها لإنجاح معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي سيقام بالتعاون مع شركة «بي بي للخدمات الرياضية» في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل مع احتفالية الإمارات بيوبيلها الذهبي، وسيتم تخصيص جناح للوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجناح لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكد خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة عن فخرهم واعتزازهم بالإضافة المهمة والجوهرية عبر إقامة جناح يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات، وكذلك فخره واعتزازه بإقامة جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أسهمت ودعمت وما زالت تدعم الرياضة النسائية في الدولة.

بدوره، أكد الدكتور عبدالله الريسي أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، وحرص الأرشيف الوطني على دعمه وتوفير كل فرص النجاح له، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الأرشيف الوطني، قائلاً: إن توثيق إنجازاتنا الرياضية على مدى 50 عاماً يستحق إقامة مناسبة كبيرة بهذا الحجم، مشيراً إلى أن الأرشيف الوطني حريص كل الحرص على توثيق كل الإنجازات، إذ يعد التوثيق شاهداً على إنجازاتنا والمحافظة عليه هو مطلب أساسي.

وأشاد بدور الإعلامي محمد الجوكر أمين عام لجنة الإعلام الرياضي في مجال التوثيق، إذ قام بإصدار كتب توثيقية عدة تتضمن إنجازاتنا الرياضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع للمساهمة في العمل التوثيقي، متمنياً النجاح للمعرض، ومثنياً على جهود الهيئة واللجنة المنظمة للمعرض.