7 لاعبين يمثلون الشارقة في منتخب التايكواندو

الشارقة (الاتحاد)

وجه اتحاد التايكواندو الدعوة لـ7 من لاعبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للمعسكر التدريبي الذي ينظمه لاختيار الأنسب منهم لضمهم للمنتخبات الوطنية، وهم كل من: حمدان القرمطي، وعبدالرحمن القرمطي، ومروان موسى، وماجد القايد، وعلي جاسم الرئيسي، وسلطان السويدي، وحمدان علي حسن.

وأشاد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، بجهود إدارة التدريب الرياضي ومدربي النادي بالتايكواندو للجهود التي مهدت لرفع عدد اللاعبين القادرين على الانضمام للمنتخبات الوطنية، مؤكداً أنه ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي تم توجيه إدارة التدريب الرياضي بتوفير أفضل السبل الفنية للحفاظ على هذه النخبة من اللاعبين وتطوير العمل التدريبي لاستكشاف لاعبين آخرين بإمكانهم الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية.