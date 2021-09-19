«دواثلون الشارقة» ينطلق بالمدينة الجامعية الجمعة المقبل

الشارقة (الاتحاد)

في إطار الحرص على نشر ثقافة الرياضة في الإمارة ينظم مجلس الشارقة الرياضي الجمعة المقبل بالمدينة الجامعية «دواثلون الشارقة»، وتستهدف الفعالية 300 مشارك من الجنسين للفردي والفرق بمختلف الفئات العمرية للمواطنين، بالإضافة إلى الفئة المفتوحة للمقيمين، وتقام المنافسة بين المتسابقين في ثلاث فئات: الأولى المسافة القصيرة بالجري لمسافة 2.5 كلم ثم ركوب الدراجة لمسافة 12 كلم ثم الجري لمسافة 2.5كلم، والثانية المسافة المتوسطة بالجري 5 كلم ثم ركوب الدراجة 24 كلم ثم الجري 2.5كلم، والثالثة المسافة الطويلة بالجري 10 كلم ثم ركوب الدراجة 36 كلم ثم الجري 5 كلم.

وسيغلق باب التسجيل بنهاية يوم الأربعاء المقبل، وسينطلق أولاً سباق المسافات الطويلة الساعة 6:10 صباحا وبعده سباق المسافة المتوسطة الساعة 6:15، ثم سباق المسافة القصيرة الساعة 6:20.