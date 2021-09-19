«النيران الصديقة» في الواجهة

معتصم عبدالله (دبي)

ارتفع عدد الأهداف الذاتية أو ما اصطلح على تسميتها بـ«النيران الصديقة»، إلى ثلاثة أهداف كاملة في 7 مباريات خلال الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي اختتمت أمس الأول، كنسبة قياسية مقارنة بالجولات الثلاث الماضية للدوري، والتي شهدت تسجيل هدفين عكسيين فقط على مدار 21 مباراة.

ودشن عامر عبد الرحمن لاعب وسط بني ياس أهداف «النيران الصديقة» في انطلاقة الجولة الرابعة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه الظفرة 1-2، بعدما سجل التعادل للمنافس بالخطأ في الدقيقة 60، قبل أن يعوض زميله فواز عوانة بتسجيله هدف الفوز الثمين للسماوي في الدقيقة 94.

ولم يكن حال سعيد سليمان مدافع عجمان بأحسن حالاً، حيث سجل هدف التعادل للعروبة بالخطأ في مرمى فريقه عجمان في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وشهدت قمة ختام الجولة الرابعة بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة تسجيل هدف عكسي آخر بوساطة سالم سلطان مدافع «الملك» في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 3-4.

وخلافاً للأهداف العكسية الثلاثة في الجولة الرابعة، شهد «دوري أدنوك للمحترفين» في الجولات الثلاث الماضية تسجيل هدفين، الأول بوساطة فارس جمعة مدافع الوحدة في مباراة فريقه أمام بني ياس 1-1 ضمن الجولة الثانية، والثانية بوساطة عبدالله غانم مدافع الشارقة في مباراة فريقه أمام الوصل 3-2 في الجولة الثالثة.