الجولة السادسة للدوري السعودي بشعار «هي لنا دار»

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وجه بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الدوري السعودي) والجولة الثالثة من دوري يلو (دوري درجة الأولى).

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجّه بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو بـ«هي لنا دار»، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وتأتي هذه الخطوة بهدف مشاركة كافة الرياضيين والجماهير بمختلف انتماءاتها في هذا اليوم التاريخي، الذي يحتفل فيه أبناء الوطن بذكرى تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.