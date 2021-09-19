الدراج الإيطالي جانا بطل العالم «ضد الساعة»

فرانكفورت (د ب أ)

احتفظ الإيطالي فيليبو جانا بلقب بطولة العالم لسباق ضد الساعة للدراجات الهوائية، اليوم الأحد، بعدما تفوق في السباق الذي جرى اليوم الأحد على اثنين من النجوم البلجيكيين.

وفاز جانا بالسباق الأول في بطولة العالم، المقامة حالياً في فلانديرز ببلجيكا، الذي تبلغ مسافته 3ر43 كيلومتر، وذلك بزمن قدره 47 دقيقة و48 ثانية.

وجاء البلجيكي فاوت فان آرت في المركز الثاني بالسباق، لينال الميدالية الفضية، بعدما تأخر عن جانا بفارق 5 ثوانٍ، فيما حل مواطنه رمكو أفينبول ثالثا، بعدما تأخر بفارق 43 ثانية عن الصدارة.

ونقل موقع «سايكلينج نيوز» عن جانا قوله: الفوز في البلد المضيف أمر مذهل، ولكن آسف، لقد استيقظت اليوم وأنا أحلم بالفوز مرة أخرى، شكراً للاعبين البلجيكيين، لقد حفزاني على التحسن.

أوضح جانا: بالنسبة لي، الدفاع عن هذا القميص مهم للغاية، وآمل أن أحتفظ به العام المقبل.

وتواجد الألماني توني مارتن (36 عاماً)، الفائز أربع مرات بسباق ضد الساعة، في المركز السادس، علماً بأنه أعلن في وقت سابق اليوم اعتزاله المشاركة في بطولة العالم.

