منتخبنا للسيدات.. أيقونة «آسيوية الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح المنتخب الوطني لسيدات الجو جيتسو في تسجيل إنجاز تاريخي رائع في منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو في الفترة من 13-16 سبتمبر الجاري.

وتحقق هذا الإنجاز الاستثنائي لمنتخب السيدات بفضل الرؤية الاستراتيجية للاتحاد وخططه الممتدة لأعوام، التي راعت الاستعانة بأفضل الأجهزة الفنية والخبرات التدريبية في سبيل تأسيس قاعدة مستدامة لمواهب الجو جيتسو النسائية تقود الدولة إلى منصات التتويج العالمية. وفي هذا الصدد تقول بوليانا لاغو مدربة المنتخب: «تضمنت قائمة منتخب السيدات المشارك في بطولة آسيا 14 لاعبة من مختلف الأوزان، ونجحت 11 لاعبة منهن في تحقيق ميدالية ملونة وصعود منصة التتويج، ما يعني أن معدل تتويج اللاعبات وصل إلى 79% وهو معدل نادر الحدوث في بطولة واحدة».

وتعد بوليانا لاغو واحدة من أشهر وأفضل مدربات الجو جيتسو على مستوى العالم، فهي حاصلة على الحزام الأسود، وتحتفظ بسجل رائع مع 5 ألقاب عالمية و4 بطولات برازيلية، كما تتمتع بخبرة واسعة، ومعرفة عميقة بالتربية البدنية.

وأضافت لاغو:" في فترة الإعداد نجحنا في العمل على الجانب النفسي وتعزيز الثقة لبعض اللاعبات وهو جانب لا يقل أهمية عن الجانب التكتيكي. إلا أن الخطة ستتغير في بطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، حيث سيتم الاستفادة من دروس بطولة آسيا وتوظيفها بالشكل الأمثل في تطوير الجوانب الفنية للاعبات.

من جانبها تقول النجمة الواعدة حمدة الشكيلي الفائزة بذهبية وزن 45 كجم أن وضوح الهدف والإصرار والتركيز من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الانتصار على البساط.

وتؤكد الشكيلي أن الاتحاد يمهد لنا طريق التطور والارتقاء، وما علينا إلا أن نسلكه متسلحين بالمواظبة على التدريب وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني مع الثقة بالقدرة على تحقيق الفوز، وهي قيم أساسية نشأنا عليها في دولة الإمارات وكنف القيادة التي لا ترضى لشعبها إلا بالمركز الأول.