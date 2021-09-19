«الشاب حمد».. درس «عنابي» قاس في يوم الميلاد!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بغض النظر عن السبب الرئيسي خلف سحب الهولندي تين كات مدرب الوحدة للاعب الشاب عبد الله حمد في الدقيقة 26 من مباراة «العنابي» و«الإمبراطور»، والدفع باللاعب لي ميونج مكانه، إلا أن استبدال اللاعب كان قاسياً عليه، حيث غادر الملعب ووجهه مغطى بالدموع، في رد فعل واضح على عدم تقبله الخروج من الملعب، خاصة أن يوم المباراة (18 سبتمبر) كان يصادف يوم ميلاه الـ20.

وبدا واضحاً منذ بداية المباراة توتر اللاعب الشاب الذي يمثل ظاهرة منذ خواتيم الموسم الماضي، ببروزه وتقديمه مستويات عالية جعلته أساسياً في فريقه، ودفعت به للمشاركة مع المنتخب الوطني لأول مرة، إلا أنه أمس الأول لم يكن في يومه، وارتكب أخطاء كانت كفيلة بجعله يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء وليس الإنذار فقط، ولعل ذلك ما دفع المدرب لسحبه حتى لا يكمل المباراة ناقصاً إذا استمر اللاعب يؤدي بذات التوتر الظاهر والذي أثر كثيراً على عطاء اللاعب في الملعب، أو قد يكون السبب عدم رضا المدرب عن المستوى الذي ظهر به عبد الله حمد.

وفي كل الأحوال، ورغم قسوة التبديل وفي يوم خاص جداً للاعب إلا أنه مطالب بتقبل قرارات المدرب خاصة في هذه السن الصغيرة، لأنه ما زال يحتاج للتطور واكتساب الخبرة حتى يقوى عوده، ولا يتأثر بأي ظروف داخل أو خارج الملعب.

يذكر أن عبد الله حمد وُجد في التشكيلة الأساسية بجميع مباريات الوحدة الأربع بالدوري بزمن بلغ 278 دقيقة حيث استبدل مرتين فقط في الدقيقة 72 بالجولة الأولى أمام العروبة ثم أمام الوصل، وحصل اللاعب على إنذار آخر قبل الذي ناله في المباراة الأخيرة أمام بني ياس بالجولة الثانية.