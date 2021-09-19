بدء بيع تذاكر بطولة التنس تاي بريك تنز

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس عملية بيع التذاكر الخاصة ببطولة التنس تاي بريك تنز، نسخة المنافسات القصيرة والسريعة من رياضة التنس، التي تستضيفها دبي مساء 22 أكتوبر وتُعتبَر أحدث فعالية رياضية في المدينة، وتقام في كوكا كولا أرينا، وستكون هذه المرّة الأولى التي يتم فيها بالمنطقة تنظيم هذا النوع من سلسلة منافسات التنس التي سيشارك فيها عدد من أبرز اللاعبين العالميين، والذين سيتنافسون ضمن سلسلة من الأشواط السريعة الحاسمة لتحديد من سيفوز بلقب البطولة وربح الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف درهم.

وتستقبل بطولة دبي جايل مونفيس، المصنف الأول الفائز بلقب الفردي في الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس (ATP) عشر مرّات، والذي يحظى بمكانة بارزة بين أوساط الجمهور والمعروف جداً بقيمته الترفيهية العالية.

كما سيشارك اللاعب البريطاني رقم واحد، دان إيفانز، الفائز ببطولة موراي ريفر المفتوحة في ملبورن لهذا العام. وسيجري الكشف عن مزيد من الأسماء الأخرى في الأسابيع القادمة.