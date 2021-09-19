32 لاعباً في تجمع منتخب السباحة بأبوظبي

دبي (الاتحاد)

دشن 32 سباحاً التجمع الثاني للمنتخبات الوطنية في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، والذي استمر على مدار يومي الجمعة والسبت بتدريبات صباحية ومسائية، بتواجد سباحي ناديي الوصل والعين إلى جانب سباحي برنامج أبوظبي 2021 المنتظمين في التدريبات منذ بداية العام الحالي، استعداداً لاختيار العناصر المميزة لتمثيل المنتخب في البطولة العربية للسباحة في أكتوبر المقبل، وبعدها بطولة العالم للسباحة في ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، أن التجمعات ستستمر أسبوعياً، على أن يشارك السباحون في بطولة محلية تقام في مجمع حمدان الرياضي يومي 8 - 9 أكتوبر المقبل، وسيتم على أساسها الاختيار الأخير للسباحين طبقاً لأرقامهم في البطولة.

وأضاف بأن التجمع الماضي تواجد فيه إلى جانب 32 سباحاً 4 مدربين وإداريين، وهي السياسة التي اعتمدها الاتحاد استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المقبلة، إضافة إلى تواجد سباحة نسائية مشاركة، وهي ليلى الخطيب صاحبة الذهبيات الثلاثة في البطولة العربية الأخيرة بالمغرب.