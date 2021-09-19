صلاح يتقدم محترفي «الفراعنة» للقاء ليبيا

القاهرة (أ ف ب)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، عن القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب، استعداداً لمباراتي ليبيا الشهر المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

هذا، وستعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 26 سبتمبر الجاري، على أن ينتظم اللاعبون المحليون في معسكر مغلق بعد يومين، استعداداً لخوض مباراة ليبيريا الودية في 30 من الشهر ذاته، من دون اللاعبين المحترفين بالخارج.

وتلعب لاحقاً مصر على أرضها ضد ليبيا في الجولة الثالثة في 9 أكتوبر المقبل، قبل أن تحل عليها بعد ثلاثة أيام.

وكان منتخب «الفراعنة» تلقى «الجمعة» دفعة هائلة لمشوراه في التصفيات، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح ومحمد النني للمباريات في القاهرة.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتباراً من الساعة الرابعة من فجر يوم 22 سبتمبر الجاري، لتكون في القائمة الصفراء. وكان صلاح مهاجم ليفربول غاب عن المباراة الأولى أمام أنجولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا، التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر.

والتحق صلاح بصفوف منتخب «الفراعنة» في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام الجابون في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف ليبيا (6 نقاط)، ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل أنجولا من دون رصيد. وسيكمل المنتخب المصري مشواره بقيادة كيروش المعين خلفاً لحسام البدري المقال عقب التعادل مع الجابون.

وهنا القائمة المبدئية: محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي مرسي (أيبسويتش الإنجليزي)، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).