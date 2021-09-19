أسطورة الملاكمة يعلن ترشحه لرئاسة الفلبين



مانيلا (أ ف ب)

أعلن أسطورة الملاكمة ماني باكياو، اليوم، ترشحه للانتخابات الرئاسية في الفلبين في العام 2022، منهياً أشهراً من التكهنات.

وقال الرجل البالغ 42 عاماً والذي وافق على أن يكون مرشحاً لفصيل منشق عن حزب الرئيس رودريجو دوتيرتي: ها قد أتت اللحظة، نحن جاهزون لخوص تحدي الرئاسة.

وجاء الإعلان بعد أسابيع من خوضه آخر نزال في مسيرته، عندما خسر في لاس فيجاس في 22 أغسطس الفائت ضد الكوبي يوردينيس أوجاس. باكياو الملقب بـ«باك مان» هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات وزن مختلفة، ويعتبر مصدر فخر كبير للفلبينيين.

خلال طفولته، ترعرع في الشوارع الفقيرة قبل أن يدخل الملاكمة المحترفة في يناير 1995 مقابل منحة قدرها ألف بيسوس (22 دولاراً)، قبل أن يجمع ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

دخل باكياو عالم السياسة في العام 2010، عندما انتُخب نائباً، قبل أن يصبح سيناتوراً في عام 2016، وقد أثار أحياناً الجدل بتصريحاته المؤيدة لعقوبة الإعدام أو معادية للمثلية الجنسية. لكنه يحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل، حيث يحظى كرمه وطريقه للنجاح، بعدما ولد في فقر مدقع، بإعجاب وتقدير هائلين.

سبق أن تعهد باكياو بألا يدخر جهداً، حيث قال إنه سيرسل «مئات أو آلاف» السياسيين الفاسدين إلى «سجن ضخم» شُيد لهذا الغرض. قال أمام مناصريه: إلى كل من يسألني ما هي مهاراتي وقدراتي، هل عانيتم يوماً من الجوع؟ هل تعرفون ما معنى عدم توفر شيء لتأكلوه، أو أن تضطروا إلى اقتراض المال من جيرانكم، أو الانتظار لجمع بقايا الطعام من أحد المطاعم؟ ماني باكياو هذا أمامكم مصنوع من الفقر.

حتى وقت قريب، كان باكياو مؤيداً بارزاً للرئيس دوتيرتي وحربه المثيرة للجدل على المخدرات، والتي يريد المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في القتل غير القانوني المزعوم لعشرات الآلاف من الأشخاص.