العلودي يكشف أسباب تفضيل رحيمي عرض العين عن الأهلي

معتز الشامي (دبي)

كشف سفيان العلودي نجم الرجاء المغربي ونادي العين السابق، عن تفاصيل انتقال المغربي سفيان رحيمي لقلعة «الزعيم»، حيث كان أحد اللاعبين الذين لعبوا دوراً في كواليس الصفقة والمفاوضات، لدعم انتقال اللاعب لقلعة «الزعيم»، حيث كان أحد لاعبيها حتى عام 2010.

وقال العلودي: بوادر الصفقة والمفاوضات بدأت عقب تألق رحيمي مع منتخب المغرب للمحليين، ووقتها تواصلت مع سفيان، وأبلغته أنه إذا كان يريد الانتقال إلى أوروبا فهذا أمر آخر، ولكن غير أندية أوروبا فيجب أن يكون العين هو خياره الأول وليس نادياً ثانياً، خصوصاً أن العين قدم له عرضاً جاداً، وقد تواصلت مع اللاعب هاتفياً، وقتها كان متخوفاً من قرار الخروج من الرجاء.

وأضاف: أبلغت رحيمي أن العين ليس مجرد فريق، ولكن انتقاله للعين، يعني أنه انتقل إلى عائلة اسمها عائلة العين، وخير دليل هو استمرار العلاقة بين العين ولاعبيه المغاربة قوية وممتدة حتى الآن، وأبلغته أنني منذ 2010 للحين وأتلقى دعماً ومساعدات وفي أي مناسبة يتم استدعائي لتمثيل العين كأحد الأجيال التي مرت عليه، وهذا النادي لا ينسى لاعبيه، خصوصاً المسؤولين الكبار والإدارة العليا، ويقدمون الكثير لأبناء العين.

وتابع: مررت بمشاكل عائلية في فترة، وأول من اهتم بمساندتي، كانت إدارة العين، وفي نهائي مونديال الأندية، وجهوا لي الدعوة للحضور كأحد اللاعبين السابقين، والاتصالات ممتدة للآن، مع لاعبيه السابقين مثل فهد علي وعبد الله علي وغيرهم، لذلك أبلغت رحيمي أن مسيرة اللاعب تنتهي، ولكن علاقة اللاعب في أندية عظيمة كما في العين، فالأمر يكون مختلفاً، هذا بخلاف احتراف وتطور الدوري الإماراتي، وكون العين منافساً على الألقاب محلياً وقارياً، فاسم نادي العين كبير، وعند دخوله في صفقة مع أي نادٍ أوروبي أو عربي، يتفوق العين عليه.

وعن عرض الأهلي المصري، الذي تزامن مع عرض العين قال: لم أر أن عرض الأهلي المصري سيربح مقابل عرض العين، حتى لو كان أعلى في المقابل، فنحن لاعبي الرجاء غير باقي الأندية الأخرى، فنحن نحب أن نكون في عائلة كبيرة، والعين هنا أشبه ببيئة الرجاء، لذلك فضل رحيمي عرض العين على الأهلي حتى لو كان الأخير أعلى سعراً، لأن ما سيوفره للاعب في العين لن يوفر له في الأهلي أو أي نادٍ في أفريقيا أو آسيا.

ولفت العلودي إلى أن والد سفيان رحيمي ساعد جميع اللاعبين في بدايتهم، حيث كان عطوفاً على أبناء الرجاء، خصوصاً في مرحلة المراحل السنية، وكان يدعمهم بشكل كبير، وقال: نعتبر رحيمي أخاً أصغر لنا، لذلك عندما تواصلت معه لم يستغرق الأمر سوى مكالمة استمرت دقائق، وبعدها اتصل علي وكيله كريم البلق ليعرف سر تلك المكالمة التي حسمت قرار اللاعب، الأمر لم يستغرق سوى دقائق، واتفقنا أنه لن يندم على تلك الخطوة كونه انتقل لقلعة كبيرة، وها هو يتألق بالفعل مع «الزعيم»، كما توقعنا ذلك، وأرى أنه لم يقدم كل ما لديه بالفعل.

ولفت العلودي إلى أنه يتوقع أن يكون العين رقماً صعباً هذا الموسم والمواسم المقبلة، مشيراً إلى أن النادي يبني للمستقبل، وقال: أرى من انتدابات العين وقوته الفنية مؤخراً، أن الهدف ليس فقط العودة لمنصات التتويج المحلية، ولكن من أجل المنافسة القارية، لأن وضع العين الطبيعي هو المنافسة على اللقب الآسيوي حتى آخر نفس، وأنا واثق أنه قادر على التألق في آسيا بقميص البنفسج لتحقيق حلم طال انتظاره.

وتابع: سفيان يعرف العين من وقت طويل ووالده أيضاً يعرف العين، العلاقة بين الرجاء والعين قوية وممتدة منذ سنوات، وجماهيرياً أيضاً، العلاقة طيبة بين جماهير الناديين وهناك عناصر مميزة في الرجاء ارتدت قميص العين، وهي كلها عوامل دفعت رحيمي للانتقال للفريق الإماراتي.

ولفت العلودي إلى تطور الدوري الإماراتي فنياً بصورة كبيرة عنه في الفترة التي لعب فيها للبنفسج في بداية الاحتراف وقال: نرى تطوراً كبيراً ليس فنياً فقط، ولكن على مستوى البنية التحتية لكرة القدم، قديما كانت بعض الملاعب تؤدي لإصابات بين صفوف اللاعبين، والآن تغير تماماً هذا الأمر.

وأضاف: إدارة العين بعدما تعرض للإصابة وعموري أيضاً، قررت تغيير أرضية ملعب القطارة، وهو يعكس حرص إدارة العين دائماً على لاعبيها، أياً كان الأمر. وختم العلودي بالإشادة بقدرات المدرب الأوكراني ريبيروف وبصمته الفنية القوية التي تصنع ملامح فريق قوي وخطير وقادر على المنافسة أمام أي فريق آخر، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يعود العين لمنصة التتويج بالدوري، وقال: أتمنى رؤية العين مرة أخرى في مونديال الأندية ويصل للنهائي، وينافس على اللقب كما سبق وفعلها وكان النادي العربي الوحيد مع الرجاء، الذي وصل لنهائي مونديال الأندية، ولكن أن يتحقق ذلك كممثل للكرة الآسيوية وبطل لدوري أبطال آسيا.