لابا ينتزع نجومية «الرابعة» بـ«البصمة 6»

معتز الشامي (دبي)

استقر العين على صدارة الدوري بتحقيق «العلامة الكاملة» في 4 جولات، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

وشهدت المواجهة الرابعة تألق لابا كهداف خطير، وسجل لابا هدفين في اتحاد كلباء بالدقائق 10 و26 بالشوط الأول، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين للدوري بـ6 أهداف في 4 مباريات، كأفضل انطلاقة للاعب هذا الموسم، الذي كان نجماً فوق العادة بعدما واصل مسيرته الناجحة بقميص «البنفسج»، ليصل إلى الهدف الـ38 في الدوري منذ انضمامه في يونيو 2019 في صفقة انتقال حر.

وتعدى أداء لابا من هداف لقلعة البنفسج لأحد أبرز أسلحته في كل جولة، بعدما أثبت أن لديه الكثير ليقدمه لفريقه، وهو صاحب القتال العالي والروح القتالية طوال الـ90 دقيقة.وتعكس أرقامه في مباراة كلباء، تأثيره الفني في طريقة الأوكراني ريبروف، حيث سدد لابا 23 مرة هذا الموسم، منها 14 على المرمى، وصنع هدفاً ولمس الكرة في منطقة المنافس 122 مرة، منها 45 تمريرة صحيحة، ما يجعله واحداً من أكثر اللاعبين نشاطاً في الثلث الأخير لملعب المنافسين.

ووصل لابا في مسيرته مع «الزعيم» منذ يونيو 2019 في الدوري إلى الهدف 38، وصنع 8 أهداف خلال تلك المسيرة. من جانبه وصف ماجد العويس عضو شركة الكرة بنادي العين، نجاح لابا بأنه استمرار لمشوار اللاعب صاحب الروح القتالية العالية، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري، مشيداً بالانسجام الكبير بين اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، وهو ما يحتاج إليه الفريق هذا الموسم في إطار سعيه للعودة للمكان الطبيعي.

وكانت الاستوديوهات التحليلية قد أشادت بقدرات لابا وبحالة الانسجام التي كان عليها مع سفيان رحيمي الوافد الجديد من الرجاء المغربي، وأيضاً مع الأرجنتيني جوانكا الذي سجل أول أهدافه في الدوري بقميص «الزعيم» في الجولة الماضية.

وكان العين قد تعاقد مع كودجو (29 عاماً) في يونيو 2019 قادماً من نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حُر حتى 2022، وجدد مع «الزعيم» حتى 2024 ليواصل مسيرته في دورينا في طريقه لتحطيم الأرقام القياسية لهدافي العين عبر تاريخه من اللاعبين الأجانب خلال المواسم القليلة المقبلة.

من جانبه أبدى لابا كودجو سعادته بتتويجه بأفضل لاعب في شهر أغسطس، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين بصفوف الزعيم عازمون على مواصلة الأداء القوة لإسعاد جماهير الأمة العيناوية، موجهاً التحية لزملائه اللاعبين على دعمه وعلى جهودهم في مشوار الدوري حتى الآن.