البطائح يحجز تذكرة نهائي كأس الاتحاد للسلة

علي معالي (دبي)

ضرب فريق البطائح موعداً مع أول نهائي في تاريخه مع كرة السلة، عندما تأهل لنهائي كأس الاتحاد بفوز مثير على العميد النصراوي في نصف النهائي في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل بنتيجة 82/ 80، وبارباع 22/ 20,22/ 14,20/ 23,20/ 21، في مباراة جاءت قوية ومثيرة من البداية للنهاية أدارها طاقم دولي مكون من سالم الزعابي ومحمد ريان والتركي فاتح.

وقاد المدرب المصري إمام عبدالبديع فريقه بمنتهى الذكاء في الملعب رغم الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين وكادت أن تغير مجرى المباراة وتألق من البطائح مامادو مباي واودي باسيت، والمخضرم جاسم عبدالرضا، حيث نجح هذا الثلاثي في قيادة دفة الفريق بمنتهى الذكاء إلى تحقيق أول إنجاز في تاريخ النادي الذي يعتبر أحدث أندية الدولة في لعبة السلة.

وفي مباراة ثانية فرض فريق الشارقة نفسه على مباراته مع الوصل بفارق 21 نقطة حيث فاز 90 مقابل 69 في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي النصر، وانتهت بارباع 26/ 14,22/ 13,19/ 16,23/ 26، في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب والدولي هيثم قوجة واليوناني كوستاس، وكانت خبرة لاعبي الملك واضحة في المواجهة التي لم يجد فيها المدرب المواطن عبدالحميد إبراهيم صعوبة في تحقيق ما يريد منها في النهاية. وبذلك يلتقي الشارقة مع البطائح على نهائي البطولة الثلاثاء، في حين يلعب النصر والوصل على تحديد المركز الثالث.