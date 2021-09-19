«النسائية» تناقش تحضيرات كأس آسيا

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة كرة القدم النسائية اجتماعها الرابع برئاسة أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبمشاركة عائشة سيف القمزي نائب رئيس اللجنة، شيخة محمد الزعابي وغالية عبدالله المازمي، عضوي اللجنة.

وبدأ جدول أعمال الاجتماع باستعراض برنامج استعدادات المنتخب الوطني الأول للسيدات للمشاركة في تصفيات كأس آسيا في قيرغيزستان في شهر أكتوبر المقبل، حيثُ اطلعت اللجنة على تقرير الجهاز الفني والإداري للمنتخب والذي تضمن المعسكرات الداخلية والمباريات الودية، التي أقيمت خلال الفترة الماضية، إضافة لمناقشة الفترة المقبلة، التي ستشهد إقامة معسكر داخلي للمنتخب في دبي يتخلله خوض مباريات دولية ودية أمام منتخبي تونس والهند مطلع أكتوبر المقبل.

وأشادت اللجنة بالمنجزات التي تحققت في تلك الفترة، وتمنت التوفيق للمنتخب خلال الفترة المتبقية من إعداده للتصفيات الآسيوية.وتطرق الاجتماع لمسابقات الفريق الأول وتحت 14 و16 و18 سنة للموسم الرياضي 2021-2022 المقرر انطلاقها نوفمبر المقبل، إضافة للمهرجانات الكروية التي تعتزم إقامتها لجذب المزيد من الفتيات لممارسة كرة القدم بهدف زيادة قاعدة ممارسات اللعبة.

وناقشت اللجنة مجموعة من الدورات التدريبية للعنصر النسائي خلال الموسم الكروي الحالي، والتي تشتمل على دورات للحكمات المستجدات والإدارة والإعلام الرياضي والإسعافات الأولية والتغذية والوقاية من الإصابات والمنشطات، بالإضافة لدورات الرخصة الآسيوية لمدربات كرة القدم.