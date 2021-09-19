خيول جودلفين تتفوق في أميركا وكندا

محمد حسن (دبي)

حقق الجواد «والتون ستريت» فوزه الأول ليضيف الانتصار 348 لفريق جودلفين بالفئة الأولى، عندما انتزع لقب سباق كندا الدولي «كنيديان انترناشونال» على مسافة الميل ونصف الميل.

وجاءت مشاركة ابن الفحل «كيب كروس» في كندا على خلفية أدائه الرائع في سلسلة من السباقات في الإمارات، وألمانيا، بما في ذلك شغله المركز الرابع خلف النجوم الدوليين «مشرف»، «كورونو جينساس»، و«لافز يو اونلي» في دبي شيما كلاسيك للفئة الأولى.

واستقر «والتون ستريت» بالمركز الثاني في بداية السباق، بعد انطلاقة معتدلة من البوابة دون مزاحمة بقيادة فرانكي ديتوري، فيما شرع «بريمو تاتش» في التقدم إلى الصدارة موسعاً الفارق بشكل كبير مع بقية المجموعة.

وتراجعت أفضلية «بريمو تاتش» حينما شرعت المجموعة المطاردة له في تقليص الفارق عند الوصول إلى المنعطف البعيد، واندفع «والتون ستريت» منفصلاً بشكل صريح عن بقية المنافسين، قبل أن يطلب الفارس تهدئته لينهي السباق متقدماً بفارق ستة أطوال عن «ديزرت انكاونتر».

من ناحية أخرى، أظهر نجم جودلفين «يبير» سرعة ختامية عالية منطلقاً من المركز الأخير إلى الأول، مسجلاً فوزاً حاسماً في جوكي كلوب ديربي، بمضمار بيلمونت بارك، في الولايات المتحدة الأميركية.

وانطلق ابن «دباوي» الذي سجل فوزه الثاني على التوالي على مسافة الميل ونصف الميل عقب فوزه بسباق غريت فولتجر ستيكس، ببطء من البوابة وركض بوتيرة كسولة في بداية السباق ملتزماً مؤخرة المجموعة المكونة من سبعة خيول. لكن سرعان ما فرض جواد الثلاث سنوات الذي يدربه شارلي ابلبي سيطرته، وواصل الفارس دفعه إلى أن عبر خط النهاية متقدماً بفارق 2.5 طول في السباق البالغة جائزته المالية مليون دولار، والمؤهل لمشاركة مؤكدة في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى.