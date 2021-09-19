ماراثون أدنوك أبوظبي يحتفل بـ «عام الخمسين» 26 نوفمبر المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن مسارات النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2021، الذي يقام 26 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، كما تم الكشف عن قيمة الجوائز المرصودة للفائزين في جميع السباقات التي يبلغ مجموعها 303 آلاف دولار، وتصميم القمصان الرسمية للحدث المرتقب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمركز أدنوك للأعمال، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واندريا ترابيو مدير سباق ماراثون أدنوك أبوظبي وكنان أبو حمدان مدير التسويق بشركة (نايكي) الشرق الأوسط ومجموعة الخليج للتسويق. وتتضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة، الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، الماراثون الزوجي/ تتابع 42.2 كم، إلى جانب السباقات المجتمعية لمسافات الـ 10 كم، والـ 5 و2.5 كم، والسباق المخصص لأصحاب الهمم عبر الدراجات الهوائية اليدوية، ويأتي ذلك بأهداف تشجيع جميع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية.

كما تم الكشف عن الجوائز الإجمالية للحدث، والتي تفوق قيمتها 300,000 ألف دولار (1.1 مليون درهم)، موزعة على جميع الفئات، حيث يحصل المتوج بلقب سباق الماراثون الرئيسي من فئتي النخبة الرجال والسيدات على 50 ألف دولار (183,500 درهم) لكل منهما، كما سيتم تقديم جائزة إضافية قيمتها 30 ألف دولار لكل من يحطم الرقم القياسي الحالي المسجل في سباق الماراثون الرئيسي، الذي يبلغ 2.04.40 ساعة للرجال و2.21.11 ساعة للسيدات، في حين تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 8,500 دولار لفئة الكراسي المتحركة و11,000 ألف دولار لفئة سباق 10 كيلومترات.

وينطلق مسار الماراثون من أمام المقر الرئيسي لشركة «أدنوك» المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس، بينما يبدأ المشاركون في السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث سباقهم من الشارع 18، والتي تشمل مسافات: 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وبعد خط البداية، يتجه المشاركون كافة، عبر الكورنيش في مسار يلتف حول قصر الحصن، كما يمر المشاركون خلال السباق بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ومن ثم الالتفاف حول «المارينا مول» وصولاً إلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن مرة أخرى، ومن ثم العودة باتجاه خط نهاية الماراثون على كورنيش أبوظبي في القرية المقامة خصيصًا للفعالية في الساحة الجنوبية من مقر أدنوك، في حين ينهي المشاركون في السباقات الأخرى الجري في الشارع 18 مقابل مركز استقبال أدنوك.

في المقابل كشف المؤتمر الصحفي عن تصميم القميص الرسمي لماراثون أدنوك أبوظبي الذي سيقدم مجاناً من «نايكي» الراعي الفني للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2021، حيث سيتم تسليم جميع المشاركين قمصان رياضية مميزة وفاخرة، تتناسب ومكانة الحدث العالمي المرموق، حيث تصنع القمصان المميزة من قماش «نايكي بريث» المصنوع من خيوط دقيقة متعارضة لتوفير تهوية أفضل، بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفي الوقت نفسه يتميز القميص بتقنية «دراي فيت» لامتصاص الرطوبة، ما يساعد في تعزيز تركيز العدّائين في مسافات الماراثون كافة.

من جهته قال عارف حمد العواني: تشهد النسخة الثالثة من الماراثون إقبالاً كبيراً ومميزاً رغم تحديات المرحلة الراهنة، وهي دلالة على حرص وتفاعل مجتمع أبوظبي على المشاركة في الفعاليات الرياضية والتعبير عن مدى تطور وزيادة الممارسين للرياضة في أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة. وأضاف: مع قرب انطلاق الحدث المرتقب، تبرهن أبوظبي من جديد على مكانتها المرموقة عالمياً ودورها الريادي في صناعة المشهد الرياضي، بعد أن كسبت الرهان باستضافة مجموعة كبيرة من البطولات خلال المرحلة السابقة بفضل جهود لجان الطوارئ والأزمات وخط الدفاع الأول والمؤسسات الصحية في الدولة في الوقت الذي شهدنا به إلغاء الكثير من الفعاليات عالمياً. وتابع: فخورون بالشراكة مع أدنوك الصرح الوطني الذي يجسد بالفعل هويته المؤسسية (طاقة للحياة) واستراتيجيته من خلال رعايته ودعمه للماراثون ولكافة الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، بما يترجم نهجه الوطني ومسؤوليته والتزامه المستمر لتقديم جميع سُبل النجاح للمبادرات الداعمة للتنمية الرياضية والتفاعل المجتمعي.

من جانبه، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: تعكس رعاية أدنوك لهذا الماراثون التزامها بتقديم مساهمة إيجابية ودائمة في الجهود الهادفة لتحقيق تطور ورفاهية المجتمع، وذلك من خلال برنامج متكامل يشمل تنفيذ ورعاية عدد من الفعاليات والمبادرات التي تٌركز على تعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع ودعم جهود ومساعي الدولة في تشجيع أنماط الحياة الصحية. أضاف: يمثل الكشف عن مسارات السباق والجوائز المخصصة للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي خطوة مهمة في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتقدم قيمة المبالغ التي تم رصدها لجوائز الماراثون دليلاً يؤكد سعي أدنوك ومجلس أبوظبي الرياضي لجذب رياضيين من الطراز العالمي إلى هذه الفعالية الرياضية العالمية وتشجيع مشاركة جميع شرائح المجتمع. 350 سيكون عدد المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي 2021 محدوداً للغاية، ولهذا يجب المسارعة بالتسجيل حسب الأسعار أدناه: 350 درهماً (ماراثون/ فردي)، 550 درهماً (ماراثون تتابع/ زوجي)، 150 درهماً (10 كم)، 75 درهماً (5 كم)، وستكون المشاركة حصريا للمطعمين مع الالتزام بالتدابير الوقائية وبروتكول الحدث.