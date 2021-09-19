«الخلفية» تبعد مالابا عن «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

خضع التوجولي بنيل مالابا مهاجم اتحاد كلباء لفحوصات طبية مكثفة من أجل تشخيص إصابته في العضلة الخلفية، التي تعرض لها أمام العين في الجولة الرابعة من الدوري.

وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات، حتى تتحدد مدة العلاج وفترة علاج اللاعب من الإصابة. ولن يكون الهداف التوجولي من ضمن الخيارات الفنية للمدرب خورخي داسيلفا في لقاء الوصل، الذي سيقام على اتحاد كلباء بالجولة الخامسة.

ويعمل المدرب خلال هذين اليومين على تجهيز البديل المناسب للمهاجم، وربما يمنح الفرصة للمهاجم الشاب أحمد النقبي في مركز المهاجم الصريح.