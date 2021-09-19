مهدي علي.. 4 مكاسب في «الرابعة»

منير رحومة (دبي)

خرج مهدي علي مدرب شباب الأهلي من قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري أدنوك أمام الشارقة، بأربعة مكاسب ثمينة على رأس الجهاز الفني لفريق «الفرسان»، تؤكد المسيرة الإيجابية التي يحققها منذ عودته لأجواء دوري المحترفين، والمسابقات المحلية.

ويأتي في مقدمة هذه المكاسب الرقم القياسي الجديد الذي حققه بأطول مسيرة إيجابية دون خسارة بـ 28 مباراة متتالية، متجاوزاً الرقم الذي كان يملكه نادي الجزيرة بـ28 مباراة، وبذلك يسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الأرقام القياسية لدورينا، ويطلق الرّهان لبقية المدربين للنسج على منواله.

أما المكسب الثاني فيتمثل في تأكيد تسيده لديربي المواطنين، بالفوز في ثالث مواجهة تجمعه بالمدرب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، حيث فاز عليه في كأس السوبر وتوج باللقب، وفاز عليه في إياب دوري الموسم الماضي، بالإضافة إلى مواجهة أمس الأول والتي حسمها برباعية.

وبالنسبة للمكسب الثالث فيتمثل في تعميق عقدة «الفرسان» أمام «الملك»، على مدار 393 يوماً، حيث لم يعرف فريق الشارقة الفوز على شاب الأهلي في مباريات الدوري منذ 22 فبراير 2019، مقابل أفضلية واضحة لفريق القلعة الحمراء.

وفيما يتعلق بالمكسب الرابع فيتعلق بالفكر الفني الذي أظهره مهدي علي في التعامل مع مجريات المباريات، والقدرة على القيام بتغييرات تقلب الطاولة على المنافسين، وترجح كفة شباب الأهلي لحصد الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، وهو ما يظهر في تواجد الفريق ضمن كوكبة المقدمة بفارق نقطتين فقط عن العين متصدر الجدول.

ويتوقع أن يثمر الفوز الثمين الذي حققه فريق «الفرسان» على الشارقة في تقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العروض القوية في بقية مشوار الدوري أملاً في المنافسة بجدية على اللقب، وإكمال مسيرة النجاح التي يعيشها مهدي علي مع الفريق بعد التتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي.