«حشيم» بطل سباق العالية للبوانيش الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية على كورنيش العاصمة بمشاركة 50 محملاً، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي وصيفاً في السباق الذي أقيم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «السرب» للحر راشد خادم المهيري وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية.

وحل رابعاً «عاصفة الحزم» لعبد الله مروان عبد الله المرزوقي، فيما جاء خامساً الرقم 1 لجمال عبد الله سالم العبيدي، وسادساً جاء النهام لأحمد مانع علي الشامسي، فيما حل سابعاً لزاز لخليفة مهير سعيد المزروعي، فيما كان المركز الثامن من نصيب سلطان الخير لعلي حسن يوسف الحمادي، وفي المركز التاسع حل الوسمي لجمعة محمد الرميثي.

وفي المركز العاشر شمردل لسلطان سعيد محمد حارب. من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر للمشاركين في السباق على الالتزام التام بكافة المعايير والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، مؤكداً أن النادي يسعى دوماً لتنظيم أحداثه بشكل نموذجي وبالشكل الذي يضمن سلامة الجميع أولاً.