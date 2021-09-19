الملا يتصدر أولى جولات تحدي الدراجات المائية

أولبيا (الاتحاد)

حقق النجم الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي لقب المرحلة الأولى من افتتاحية بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، بعد أن قدم أجمل استعراض ضمن فئة الحركات الاستعراضية وأنهى الفاصل المخصص له بشكل متكامل، وانتزع الملا صدارة هذه الفئة بوصوله للنقطة 25.

وتفوقت بطلة فريق أبوظبي إيما نيلي لتحصل على المركز الثاني في الترتيب العام بعد أن حققت وصافة المرحلة الأولى من فئة واقف سيدات جي بي 1، بالإضافة لإنهاء المرحلة الثانية من الفئة نفسها في المركز الثالث كي تصل للنقطة 42، وتأمل في إنهاء المرحلة الثالثة من هذه الفئة في مركز متقدم كي تضمن صدارة ورصيداً من النقاط يعطيها الفرصة في مواصلة المنافسة على لقب هذه الفئة، وتعد إيما أحدث الوجوه المنضمة لفريق أبوظبي للدراجات المائية، وبدأت مشوار المنافسة مع الفريق في نهاية موسم 2019.

وتأتي منافسات جولة إيطاليا كي تكون بداية المشوار القوي للبطولة التي ستطوي رحالها لاحقاً كي تنتقل إلى القارة الآسيوية وإلى الكويت بالتحديد في نوفمبر القادم. من جهته، أشاد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالمستوى الكبير والمتميز لأبطال فريق أبوظبي في بداية مشوار الجولة، متمنياً لهم الاستمرار بنفس العطاء والتميز في المرحلة الختامية من الجولة، وقال: نريد أن نحقق ألقاباً جديدة مع انتهاء هذه المرحلة وأن نصل إلى المنصة، كما تعودنا في مشاركات الفريق العالمية.