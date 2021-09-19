مينيرو يبتعد بصدارة الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

ابتعد فريق أتلتيكو مينيرو بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه المثير على ضيفه سبورت ريسيفه 3/صفر ضمن المرحلة الحادية والعشرين، وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز أتليتيكو باراناينسي على جوفينتود بهدفين مقابل هدف وبالميراس على مضيفه شابيكوينسي بهدفين نظيفين، وتعادل باهيا مع براجانتينو بهدف لكل منهما، وسييارا مع سانتوس سلبياً.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه بالميراس. وتقدم دييجو كوستا بهدف لاتلتيكو مينيرو في الدقيقة 35 ثم أضاف هالك الهدف الثاني في الدقيقة 45 واختتم إدواردو فارجاس التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.