«الآسيوي» يرسم توقعاته للقاء الوحدة الإماراتي والنصر السعودي

أبوظبي (وام)

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المباراة التي ستجمع بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون مثيرة ومتكافئة، خاصة أن الفريقين يمتلكان نفس القدر من فرص تحقيق الفوز.

وأكد الاتحاد الآسيوي في تقريره المنشور على الموقع الرسمي الخاص به أن مباراة ربع النهائي الوحيدة التي لا تضم فريقاً توج بلقب البطولة من قبل، هي المواجهة التي ستجمع بين الوحدة والنصر السعودي والتي لن تخلو من الإثارة.

وجاء في التقرير: نادي النصر الذي يتخذ من الرياض مقراً لم ينجح في التتويج باللقب الآسيوي عام 1995، عندما خسر في الوقت الإضافي في نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي، كما أن مسيرته في الصعود للأدوار النهائية توقفت عند نصف النهائي في عام 2007، أمام سباهان الإيراني، بينما وصل الوحدة قبلها بثلاث سنوات إلى دور الثمانية، ومن المتوقع أن تكون مباراة الوحدة والنصر مليئة بالإثارة، مع ثقة الجانبين بامتلاك نفس القدر من فرص تحقيق الفوز على ضوء التكافؤ الكبير بين عناصر القوة في الفريقين.

وأضاف التقرير: فاز النصر بكأس السوبر الآسيوي عام 1998 ليكون أول ممثل للقارة في كأس العالم للأندية عام 2000، كما اقترب الفريق نفسه من إحياء تلك الأيام المميزة العام الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني، وفي المقابل عاد الوحدة إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما خاض الفريق، خلال فترة ذهبية للنادي، ثاني ظهور له في الأدوار الإقصائية في البطولة القارية.

يذكر أن القرعة التي أوقعت النصر السعودي في مواجهة الوحدة أجريت صباح أمس الأول الجمعة في كولالمبور، وأسفرت كذلك عن مواجهة بين الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني، وقد حددت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي في 16 و17 أكتوبر المقبل، وسوف تقام كل مواجهات الأدوار النهائية بشكل مجمع في السعودية، بما فيها النهائي الذي تم تحديد موعده في 23 نوفمبر 2021.

