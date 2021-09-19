بوجبا.. و«البيضة الفاسدة» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يجدد نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا تعاقده مع ناديه الحالي مانشستريونايتد حتى الآن، رغم إن عقده ينتهي في صيف 2022، ما يعني إنه بمقدوره التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتباراً من يناير القادم، ويرحل مجاناً في الصيف المقبل.. هذا الوضع دفع كثيرين من عشاق النادي ومحبيه وعدداً من خبراء اللعبة إلى طرح سؤال مهم: هل الشياطين الحمر يريد الاحتفاظ بهذا اللاعب فعلاً أم إنهم يفضلون الانفصال عنه؟!.

ولا يختلف اثنان على أن بوجبا هو أكثرلاعبي يونايتد لفتاً للأنظار هذا الموسم، بسبع تمريرات حاسمة في أول أربع مباريات بالدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولكن هذا الأداء الجيد لم يقنع منتقديه بإنه يضع كل تركيزه فعلاً على واجباته تجاه ناديه، وهناك دائماً تساؤلات موجهة إلى هذا اللاعب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018.

ومن بين الذين انتقدوا هذا الوضع، لاعب خط الوسط الأسكتلندي المخضرم دارين يونج (42 سنة) الذي قال: هناك لحظات يساورني فيها الشك والقلق بشأن مستقبل هذا اللاعب مع يونايتد، ما يدفعني للتساؤل: كيف نحصل على ما هو أفضل في لاعب مثل بوجبا.

وأضاف قائلاً: يقول بوجبا الآن إنه يريد أن يبقى مع الفريق، ومن المؤكد إنه لاعب من طرازعالمي، ولكن من جانب آخر من الممكن أن يكون «بيضة فاسدة» داخل أي نادٍ لكرة القدم، ولهذا إذا استطعنا أن نضعه في الجانب الصواب سيكون تأثيره إيجابياً، مثلما يحدث في الوقت الحالي، أما إذا ما فشلت إدارة يونايتد في ذلك، فإنها سترى منه الجانب السيئ، ولن يكون تأثيره إيجابياً بالمرة، مع التسليم بأنه أكثر لاعبي يونايتد إيجابية في الوقت الحالي.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إنه رغم إن عقد بوجبا مع يونايتد ينتهي في صيف 2022، إلا إن كل الشواهد تؤكد أن المفاوضات بين وكيله والنادي لم تتقدم كثيراً حتى الآن، الأمر الذي يتطلب من أصحاب القرار في يونايتد ضرورة التعجيل بالتفاوض معه، إذا كانوا يريدون فعلاً استمراره معهم وعدم رحيله مجاناً في يونيو القادم.