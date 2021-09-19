منتخب السيدات يهزم سيشل برباعية

دبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا للسيدات على نظيره منتخب سيشل بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية الثانية التي جرت أمس في ملعب ذياب عوانة مع ختام التجمع الداخلي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022، سجل أهداف المنتخب سارة البلوشي، أمل وائل، روان الحمادي ونوف العدوان.

وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة النسائية التي حرصت على التواجد في ملعب المباراة ولقاء لاعبات المنتخب، إن تحضيرات منتخب السيدات للتصفيات الآسيوية تمضي بصورة جيدة جداً وإن اللاعبات استفدن كثيراً من التجارب الودية الماضية خاصة من ناحية الاحتكاك والخبرة إلى جانب الانسجام الذي بدأ واضحاً على مستواهن خلال مباراتي سيشل، حيث استطعن تسجيل ثمانية أهداف مقابل استقبال هدف واحد فقط.