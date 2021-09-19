أنشيلوتي: لا أملك «عصا سحرية» لإحداث تغييرات جذرية



أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي قبل المواجهة الصعبة أمام فريق فالينسيا في الجولة الخامسة للدوري الإسباني أنه لايملك عصا سحرية لإحداث تغييرات جذرية خلال فترة وجيزة وأبدى قلقه وتخوفه من مواجهة فالينسيا، واصفاً إياه بإنه فريق يلعب كرة جيدة جداً ويجيد الضغط، ويتمتع لاعبوه بالثقة في أنفسهم، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه جاهز لهذه المواجهة، وحذرلاعبيه من أي تهاون أو تخاذل أمام هذا الفريق الصعب.

وعن حالة هازارد، قال أنشيلوتي: لم تتضح الصورة حتى الآن، فقد كان يشعر بألم في ركبته وسوف نرى مدى إمكانية مشاركته، ونأمل جميعاً أن يعود إلى فورمته العالية. أما عن البرازيلي فينسيوس، فقال: على مستوى اللعب أراه لاعباً مهارياً جداً وبدأ بداية قوية هذا الموسم وسجل 4 أهدف في 4 جولات، رغم إنه في الموسم الماضي سجل نفس هذا العدد من الأهداف ولكن خلال الموسم بالكامل.

وتحدث عن التغيير الذي طرأ على أداء فينسيوس خاصة فيما يتعلق بإنهاء الهجمات، وقال أنشيلوتي: أنا لست ساحراً وإنما مجرد مدرب يمنح لاعبيه الثقة لإخراج أفضل مالديهم.. وفينسيوس لاعب شاب ويمكنه مساعدة الفريق بفضل مهاراته وسرعته، ومازلت أنتظر منه الكثير، لأنه بمقدوره مساعدة الفريق أكثر، عندما تكتمل شخصيته ويكتسب خبرات جديدة.

وفيما يتعلق بالشاب الفرنسي كامافينجا، قال أنشيلوتي: لقد فوجئت حقاً بأداء هذا اللاعب وبسرعة انسجامه مع زملائه في الفريق.. كنت أعلم ما يملكه من مهارات فنية وإمكانيات بدنية، ولكنه أبرز شخصيته خلال الدقائق التي لعبها وصنع معها الفارق. وعلق قائلاً: هذا ما لم نكن نعرفه من قبل.. إنه لاعب يثق في قدراته.