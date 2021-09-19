«أمور» بطل كأس زايد في مضمار كيلفياني



أبوظبي (الاتحاد)

حصد الجواد «أمور» لقب سباق كأس الشيخ زايد «قوائم»، فيما توج «شاليفا» بطلاً لكأس الوثبة، واللذين أقيما أمس على مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي. ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

وانتزع «أمور» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة انتونيو ميجالي، كأس زايد، لمسافة 2400 متر، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 25.300 يورو، بصورة ناجزة عن «أبو دي جالوريا» بقيادة فليبو ايزا. وتأخر صاحب المركز الثالث «بيلاجويا»، بقيادة اليساندرو فيوري، بفارق 9 أطوال عن صاحب المركز الثاني، فيما سجل البطل زمناً وقدره 2:46:22 دقيقة.

وخطف الجواد «شاليفا» لفلورس جيوفاني، بإشراف فلورس مارتينيا، وقيادة اندريا فيلي، الأضواء من (14) خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة).

وتقدم الجواد المغمور بفارق 2,75 طول عن المرشح الأول «شيلا فيرت» بقيادة اندرياس دياس الذي كان يحمل الوزن الأعلى، وجاء في المركز الثالث «سينزيا باي رينزا» بقياد اليساندرو فيوري، وسجل البطل «شاليفا» زمناً وقدره 1:56:02 دقيقة.