«الفردية» ترسم ملامح البطل الأولمبي في مليحة

رضا سليم (الشارقة)

كشف نادي مليحة تفاصيل الألعاب الجماعية والفردية لموسم 2021-2022 وخطط الموسم والطموحات التي يسعى إليها مجلس الإدارة من خلال استراتيجية واضحة الملامح، في مقدمتها صناعة بطل أولمبي من خلال بوابة الألعاب الفردية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بقاعته وحضره محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وفيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية بالنادي، وبدر الزرعوني مدرب فريق كرة قدم الصالات، والجزائري رشيد شريح مدرب فريق اليد.

وقال محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي: «خطط النادي تبدأ بالاهتمام باللاعب من منطقة مليحة وأبناء إمارة الشارقة وأبناء وطننا الغالي لاستقطاب المواهب في كافة الألعاب الرياضية». وأشاد بما حققه لاعبو النادي في المواسم الماضية، وقال:« نحن على أعتاب استحقاقاتٍ كبيرة من التميز الرياضي والثقافي والمجتمعي، ونعمل على الاستمرارية والاستدامة بتحقيق النجاح والتميز لترجمة طموحاتنا وآمالنا إلى نتائج عملية ملموسة، ومن ثم إلى إنجازات تحسب وتسجل لرياضتنا في إمارة الشارقة ودولتنا، خاصة أن هدفنا صناعة بطل أولمبي وهو ما يتماشى مع استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي».

وأوضح أن النادي طيلة الموسمين الماضيين حقق العديد من الإنجازات والنجاحات ووضعت النادي على منصات التتويج في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، والتي كان آخرها بطولة دوري الشباب وبطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد، بجانب إطلاق استراتيجية النادي والحصول على شهادة الجودة وغيرها.

وقال فيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية:«النادي يضم 11 لعبة، منها في الألعاب الفردية هي القوس والسهم والشطرنج والسباحة وألعاب قوى والدراجات، والألعاب الجماعية هي كرة قدم عشبي تحت 14 سنة وتحت 16 سنة وكرة قدم صالات أول ورديف، وكرة يد فريق أول وصغار وبراعم أ وبراعم ب، وكرة سلة أشبال وبراعم أ وبراعم ب ومدرسة، وكرة طائرة ناشئين وأشبال أ وأشبال ب وصغار». وأضاف: طموح النادي في الألعاب الجماعية هو بناء قاعدة للنادي والوصول لمنصات التتويج بالبطولات، بينما في الألعاب الفردية سيكون تركيز النادي على الألعاب الأولمبية ليخرج من بينها بطل أولمبي ونعمل مع المدارس في هذا الاتجاه، وهناك خطة زمنية بشأن كرة القدم، حيث يكون هناك فريق أول يمثل النادي والمنطقة ويعمل على تغذية المنتخب في المراحل القادمة. وأعرب الجزائري رشيد شريح مدرب فريق اليد عن سعادته بالتعاقد مع النادي.

وقال:«الطموحات كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة من مشاركة الفريق في مسابقات الاتحاد، خاصة أن إدارة النادي وفرت كل متطلبات النجاح، وسنبذل كل جهدنا من أجل أن يكون لنا مكان مع الكبار في المقدمة.

وقال بدر الزرعوني مدرب الفريق الأول لكرة قدم الصالات:«نطمح لتحقيق بطولة هذا الموسم بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الإمارات، خاصة أن إدارة النادي تدعمنا بشكل كبير ووفرت لنا كل الإمكانيات، وفي العام الماضي وصلنا إلى نهائي كأس الإمارات، ونطمح أن نحقق الهدف هذا الموسم من خلال بطولة يستحقها النادي، ولا ننس أن فريق الرديف لكرة القدم للصالات حقق في الموسم قبل الماضي أول بطولة جماعية للنادي.