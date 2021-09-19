التعادل يسيطر على «الشارقة ماسترز» للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

سيطر التعادل على الجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار.

وشهدت الطاولات الأربع الأولى تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ديميتريوس فاسيليس، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الهندي أديبان بي مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا، وعلى الطاولة الثالثة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف مع الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابيف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الهندي رونك سادواني مع الأرميني الأستاذ الدولي الكبير الأرميني هايك مارتيروسيان، فيما انتهت مباراة الطاولة الخامسة بفوز الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا نيان على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير الباراجواياني راميريز دالجادو.

وفاز بطل العالم للشباب عام 2007 الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير، فيما تعادل مواطنه المصنف الأول على البطولة الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين مع بطل العالم للناشئين الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف، وفي مباراة تكتيكية هجومية تمكن المخضرم الأستاذ الدولي الكبير الأذري نايدتش أركاديتش من الفوز على بطلة آسيا للسيدات الأستاذة الدولية الإيرانية سارة سادات.

وفاز الإيراني الأستاذ الدولي الكبير أمين طبطبائي على البولندية الأستاذة الدولية الكبيرة جولانتا زواجكا، كما حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي سعيد إسحاق الفوز على حساب الأستاذ الاتحادي السوري صهيب العكلة.

كان سامي السفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج قد أعطى شارة البدء للجولة الثانية في حضور عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وممثلي اتحاد الشطرنج.

وأكد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن بطولة الشارقة ماسترز تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة مميزة للاعبي المنتخب ولاعبي الأندية في الدولة للاحتكاك، وتستهدف توفير أقصى قدر من الاستفادة للاعبي النادي الذين يعمل الجهازان الفني والإداري على تأهيلهم للحصول على ألقاب دولية ورفع مستوى تصنيفهم الدولي وزيادة الخبرة والاحتكاك الدولي لهم.

وعبر المهندس سامي السفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، عن سعادته بوجوده في نادي الشارقة العريق وأثنى على عمل اللجنة المنظمة للبطولة وعلى الجهد المبذول في توفير كافة السبل لإظهار البطولة بشكل ممتاز وحضاري وتوفير كل مستلزمات الأمن والسلامة للاعبين، مؤكداً أن هذه البطولة تلقي بظلالها الإيجابية على جميع اللاعبين المشاركين وخاصة اللاعبين العرب الذين وجه لهم الاتحاد العربي الدعوة للمشاركة في البطولة، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني ورفع تصانيفهم الدولية وهذا ما توفره الشارقة ماسترز من خلال مستوى الأساتذة الدوليين الكبار والتصانيف العالية المشاركة، علاوة على حملة الألقاب الدولية.