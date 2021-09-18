«الفرسان».. «القياسية 29»



منير رحومة (دبي)



حقق شباب الأهلي أطول سلسلة إيجابية دون خسارة في تاريخ جميع المسابقات المحلية، على مدار 29 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز على الشارقة 4-3 في مباراة شهدت سيناريو مثير ومشوق، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك التي أقيمت على استاد راشد بدبي.وعمق فريق «الفرسان» العقدة أمام «الملك»، بعدم الخسارة في المواجهات المباشرة على مدار 393 يوماً، مؤكداً أفضليته في المواجهات المباشرة، فيما ودع الشارقة صدارة الترتيب بعدما تجمد رصيده عند النقطة التاسعة، بينما عدل شباب الأهلي أوضاعه بالعودة إلى الانتصارات والتقدم إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

جاءت انطلاقة اللقاء مثيرة من البداية بهدف سريع في الدقيقة الأولى لمصلحة الشارقة، الأمر الذي أدخل الفريقين في أجواء المباراة مبكراً، ورفع من الحماس، حيث فاجأ برنارد دوارتي الجميع، باستغلال كرة عرضية، وهز بها شباك الحارس حسن حمزة، مانحاً الأسبقية لفريقه.

وفي المقابل ضغط فريق «الفرسان» بقوة، وسيطر على مجريات اللعب، وصنع عدداً من الفرص الخطيرة على دفاعات الشارقة، إلا أنه افتقد الفاعلية الهجومية في الخط الأمامي، واصطدمت أغلب المحاولات بدفاع قوي ومنظم. أما فريق «الملك» فركز على الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة كايو وبن مالانجو لشن المرتدات الخطيرة، والتي كادت أن ترفع الفارق، وأبرزها في الدقيقة 42، عندما انفرد بن مالانجو بالمرمى لكنه سدد بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

في الشوط الثاني، ارتفعت الإثارة بالسيناريو المشوق، حيث بادر البديل مهدي قائدي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة، معدلاً الكفة لأصحاب الأرض، مما زاد من الحماس داخل الملعب، ورفع من المستوى الفني للمباراة.

واعتمد الفريقان على الأداء الهجومي رغبة في انتزاع نقاط الفوز، حيث عاد الشارقة من جديد للأسبقية بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 58، لكن رد فريق «الفرسان» جاء سريعاً عبر ركلة جزاء نفذها إيجور جيسوس في الدقيقة 36، معدلاً النتيجة 2-2.

واستمرت الصحوة الهجومي من الفريقين، حيث عاد الشارقة للمبادرة والتسجيل مجدداً بهدف مالانجو في الدقيقة 66، فيما عادت الإثارة بالدقائق الأخيرة عبر النيران الصديقة، التي منحت «الفرسان» التعادل بالهدف الثالث، عبر سالم سلطان بالخطأ في الدقيقة 61.

ورفض أصحاب الأرض الخروج بنتيجة التعادل، إذ نجح مهدي قائدي في صنع «ريمونتادا» الفوز بالهدف القاتل في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز مثير لـ «الفرسان» وخسارة قاسية لـ«الملك».