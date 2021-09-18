جناحان لزايد الخير و«أم الإمارات» في معرض رياضة الإمارات

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض رياضة الإمارات، عن تخصيص جناحين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي، بحضور الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعبيد القطامي المتحدث الرسمي لمجموعة بريد الإمارات، وفاطمة العامري منسق برنامج التنمية في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعبدالله مراد المنسق العام للمعرض وعدد من القيادات الرياضية.

وتم توجيه الدعوة لعدد 25 شخصية رياضية عربية وعالمية للمشاركة في هذا الحدث، منهم رونالدوينهو وجرافيتي والغاني محمد بولو، والإيرانيان علي كريمي وعلي دائي، والمصري مشير عثمان والتونسي محيي الدين هبيطة، والسودانيان محمد كسلا والفاضل سانتو والكولومبي فالديراما، علاوة على عدد من أبرز أندية العالم.

وأكد خالد المدفع أن تخصيص جناحين للقائد المؤسس وأم الإمارات، إضافة مهمة للمعرض الذي سينطلق بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيدها الخمسين في الثاني من ديسمبر المقبل، واصفاً المعرض بأنه يشكل مبادرة مهمة تمثل توثيق التاريخ الرياضي للإمارات في 50 عاماً، ويعكس للأجيال إرث الآباء والأجداد، والمجد الرياضي، المتمثل في محطات من ذاكرة الزمن صنعها فرسان الإنجاز بتضحياتهم وعطائهم اللامحدود.

جانب من المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض (الاتحاد)

كما يسلط المعرض الضوء على كافة الرياضات والجهات الرياضية، من اتحاداتنا وأنديتنا ومجالسنا، والمؤسسات الرياضية التي تساهم في صناعة المجد الرياضي لدولتنا.

وقال المدفع: معرض رياضة الإمارات، يزداد أهميةً بالإعلان عن المشاركة الرسمية لجناحين جوهريين، يمثلان أبرز الداعمين للمسيرة الرياضية من التأسيس إلى التتويج، حيث يكتمل عقد الإنجاز بانضمام جناح يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضة الإمارات، الذي أدرك مبكراً أهمية بناء الإنسان في كل الجوانب بما فيها الرياضة، وكان لإسهاماته ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين الأثر الكبير في تطوير الرياضة واستضافة الأحداث العالمية، والصعود التاريخي لمنتخبنا إلى مونديال إيطاليا عام 1990 وغيرها من الإنجازات التي لا يكفيها جناح أو معرض.

وقال المدفع: كذلك جناح «أم الإمارات» التي ساهمت ودعمت، وما زالت تدعم الرياضة النسائية في الدولة، لدرجة حققت معها المرأة الإماراتية العديد من الإنجازات المحلية والدولية، في ظل هذا الدعم وتبوأت مكانة مرموقة في المجتمع المحلي والعالمي ليكون تجسيداً حقيقياً لدور القيادة الفاعل في ماضي وحاضر ومستقبل الرياضة، ولتكون رسالة إلى العالم ونحن نعيش أجواء واحد من أكبر التجمعات العالمية، ألا وهو معرض إكسبو 2020.

وبدوره أكد الدكتور عبدالله الريسي على أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مبرزاً حرص الأرشيف الوطني على دعمه، وتوفير كل فرص النجاح له، قائلاً: توثيق إنجازاتنا الرياضية على مدى 50 عاماً يستحق إقامة مناسبة كبيرة بهذا الحجم، حيث يحرص الأرشيف الوطني على توثيق كل الإنجازات ونطلب من كل الاتحادات والأندية والجهات الرياضية بضرورة المساهمة في هذا العمل، عن طريق تقديم النتائج والصور.

أضاف: الوثائق شاهدة على كل النجاحات التي حققتها الدولة على مدى خمسة عقود، وأن الأرشيف الوطني يسعى بأقصى جهد ممكن لرصد كل إنجاز حتى لا يضيع حق الدولة والرياضيين أصحاب الإنجازات.

طابع بريدي للمعرض

أعلن عبيد القطامي، المتحدث الرسمي لمجموعة بريد الإمارات، عن إصدار طابع بريدي بمناسبة إقامة المعرض، قائلاً: إن الطابع لن يقتصر على داخل الدولة، بل سيكون سفيراً يجوب كل أنحاء العالم، وستكون هناك العديد من الإصدارات في المراحل القادمة.

دور بارز للمرأة الإماراتية

أشارت فاطمة العامري إلى الدور البارز للمرأة الإماراتية من خلال دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مبرزة أنهم في الأكاديمية يثبتون عاماً بعد عام النمو الكبير في عدد المشاركات في الفعاليات والبطولات، والحرص على زيادة الاهتمام بممارسة أنماط الحياة الصحية، وموضحة بأن مهمتهم في التطوير تسير في الطريق الصحيح وتمضي قدماً متسلحين بقوة الإرادة والثقافة، وصولاً لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل برفعة الإمارات.