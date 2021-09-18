اتفاقية تعاون بين «الرجبي الإماراتي» والأوزبكي





طشقند (وام)

وقع الاتحاد الإماراتي للرجبي ونظيره الأوزبكي، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة اللعبة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة إلى مقر اللجنة الأولمبية الأوزبكية قام بها وفد اتحاد الرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يرافقه قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي وسعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، وفوزية محمد فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، حيث التقوا رستم شاه رخمانوف رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية، وصديق سوفايف رئيس اتحاد أوزبكستان للرجبي.

ونقل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لنظيره الأوزبكي. وقام الوفد الإماراتي بجولة تفقدية في مقر اللجنة الأولمبية الأوزبكية، استمع خلالها لشرح من الأمين العام للجنة الأولمبية الأوزبكية، وتم توجيه الدعوة للاتحاد الأوزبكي للرجبي لزيارة الاتحاد الإماراتي.



