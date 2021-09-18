38 دارساً في دورة الحكام المستجدين



دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء اليوم «السبت»، بمقر اتحاد الكرة في دبي، محاور دورة الحكام المستجدين للموسم الرياضي 2021-2022، التي تُنظمها لجنة الحكام بمشاركة 38 دارساً من ضمنهم ثماني نساء.

حضر افتتاح الدورة عبدالله كرم عضو اللجنة، وصالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل السنية.

ويشمل برنامج الدورة محاضرات نظرية من السبت إلى الأربعاء، وتتضمن شرح مواد قانون كرة القدم، منها مسؤولية ومهام والسلطة الممنوحة لحكم الساحة والحكام المساعدين، ومقاسات الملاعب، ومواصفات ومقاييس الكرة، وعدد اللاعبين داخل الملعب وخارجه، ومعدات السلامة الخاصة بهم، وتدريبات عملية يومي الثلاثاء والأربعاء تشمل مخالفة التسلل والأخطاء وسوء السلوك وأنواع الركلات الحرة وإجراءات تنفيذ ركلة الجزاء ورمية التماس وركلة المرمى والركلات الركنية، فيما يتم عمل اختبارات تحريرية للمشاركين في نهاية كل أسبوع طوال فترة انعقاد الدورة.

ويقدم محاضرات الدورة صالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل السنية، وسلطان ساحوه، بدر البدري وحسن عبدالله، والحكام الدوليون يعقوب الحمادي الحكم الدولي السابق عضو اللجنة، ومحمد عبدالله حسن، محمد أحمد يوسف، حسن المهري، جاسم عبدالله آل علي، عمر آل علي، أحمد عيسى درويش، سلطان محمد صالح، يحيى الملا، خلود الزعابي وأمل جمال.

واتبعت لجنة الحكام نظاماً وأهدافاً جديدة في تنظيم هذه الدورة، حيث حرصت على مشاركة الحكام الدوليين في تقديم محاضرات الدورة، بهدف تحضيرهم ليكونوا محاضرين محليين للدورات المقبلة التي ستُنظمها اللجنة، إضافة إلى أن وجودهم يمثل حافزاً وقدوة للدارسين الذين سيكتسبون من خبراتهم الكبيرة في بداية انضمامهم لمنظومة التحكيم.

وتشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة من العنصر النسائي بواقع «8 دارسات» قياساً بالأعداد التي شهدتها الدورات السابقة، وهذا يدل على أن مجال تحكيم كرة القدم أصبح جاذباً للفتيات، ويعد خطوة ناجحة لجهود وأهداف لجنة الحكام الرامية إلى زيادة منتسبي منظومة التحكيم الإماراتية.