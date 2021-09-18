قمة الوصل والوحدة.. نقطة للخلف!





محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرض التعادل1-1 نفسه على قمة الوصل والوحدة على استاد زعبيل، بالجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الأول رصيده إلى 5 نقاط والثاني إلى 6 نقاط، بعد مباراة متكافئة تسيدها «الإمبراطور» في شوطها الأول، وكانت الأفضلية لـ «العنابي» في الشوط الثاني.

وتقدم على سالمين للوصل في الدقيقة السادسة مستفيداً من عرضية راميرو، لينهي هجمة مرتدة سريعة بنجاح في المرمى الوحداوي، وهو الهدف السادس للاعب خلال 150 مباراة خاضها في عصر الاحتراف، وأدرك جواو بيدرو التعادل للوحدة في بالدقيقة 45، بعد تمريرة من عمر خربين سددها من داخل قوس المنطقة أرضية قوية على يمين الحارس إبراهيم عيسى، ليضيف هدفه الرابع في الموسم الحالي.

وتفوق الوصل بشكل كبير في الشوط الأول وأهدر عدداً من الفرص أمام مرمى الوحدة، الذي عاد بقذيفة بيدرو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، قبل أن يقدم وجهاً مغايراً في الشوط الثاني من المباراة الذي شهد استبدال فابيو ليما قبل انطلاقته.

والتعادل هو الثالث للوحدة على التوالي، والثاني للوصل الذي حافظ على تفوقه التاريخي على ملعبه أمام منافسه، الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز عليه طيلة زمن الاحتراف سوى في مباراتين، الأولى في الجولة الثانية من أول مواسم الاحتراف، وانتهت (4 - 2)، والثانية بالجولة 20 من موسم «2011 - 2012»، في المباراة التي استضافها استاد آل مكتوم وانتهت بفوز الوحدة بهدفين.

يذكر أن التعادل هو السادس خلال 25 مواجهة جمعت الفريقين منذ انطلاق الاحتراف.