ليفربول يعزز القمة بتوقيع الأفارقة

لندن (أ ف ب)

سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدفه المئة في صفوف ليفربول بمختلف المسابقات، ليقوده إلى الفوز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة والانفراد بصدارة بطولة إنجلترا لكرة القدم، التي شهدت إهدار مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي نقطتين ثمنيتين، بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ارضه مع ساوثمبتون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي وجاره يونايتد، الذي يحل ضيفاً الأحد على وستهام، وعن إيفرتون الذي يلتقي استون فيلا لاحقاً اليوم، وبالفارق ذاته عن تشيلسي أيضاً.

وجاء فوز ليفربول بنكهة أفريقية خالصة، حيث افتتح ماني التسجيل لليفربول قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، رافعاً رصيده إلى 100 هدف في 224 مباراة منذ انتقاله إليه قادماً من ساوثهامبتون عام 2016، عندما سدد المصري محمد صلاح كرة برأسه مستغلاً ركلة ركنية تصدى لها الحارس الإسباني فيسنتي جوياتا، لكنها افتلت منه ليتابعها السنغالي داخل الشباك.

وأضاف صلاح الهدف الثاني للفريق الأحمر (78) قبل أن يطلق الغيني نابي كيتا كرة قوية على الطاير عانقت شباك كريستال بالاس مختتماً التسجيل (89). وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي على ملعب الاتحاد أمام ساوثهامبتون المتواضع، علماً بان أصحاب الأرض فازوا على الضيوف بنتيجة 5-صفر في أخر زيارتين لهم.

وهي المرة الثانية هذا الموسم التي يهدر فيها سيتي النقاط بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام توتنهام صفر-1.

وكان بالإمكان أن تكون الأمور أسوأ بالنسبة لسيتي، لان الحكم جون موس احتسب ركلة جزاء، اثر عرقلة كايل ووكر لمهاجم ساوثهامبتون ادم أرمسترونج داخل المنطقة ورفع في وجه المخالف بطاقة حمراء، لكن وبعد مراجعة تقنية الحكم المساعد تراجع الحكم عن قراره.

ووجد سيتي صعوبة في اختراق دفاع ساوثهامبتون المنظم، على الرغم من محاولاته المتكررة لا سيما في نصف الساعة الأخير بعد مشاركة صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح الإنجليزي الدولي فيل فودين والجناح الجزائري رياض محرز.

وحقق أرسنال الذي عانى من بداية كارثية، فوزه الثاني توالياً اثر تغلبه على بيرنلي بهدف وحيد، سجله لاعب وسطه النرويجي مارتن أوديجارد من ركلة حرّة مباشرة في الدقيقة 30، وهو الأول له منذ انتقاله رسمياً من ريال مدريد الإسباني، علماً بانه لعب معاراً في صفوف «المدفعجية» طيلة الموسم الماضي.

وكان أرسنال خسر مبارياته الثلاث الأولى قبل أن يفوز على نوريتش سيتي في الجولة السابقة. وواصل برنتفورد الصاعد حديثاً إلى الدرجة الممتازة في انجلترا «بريميرليج» هذا الموسم بدايته الجيدة بعودته بنقاط المباراة الثلاث من ارض ولفرهامبتون اثر خروجه فائزاً 2-صفر.

ولم يخسر برنتفورد الذي يلعب في دوري النخبة للمرة الأولى منذ عام 1947، سوى مرة واحدة في خمس مباريات منذ مطلع الموسم، الذي استهله بفوز لافت على أرسنال 2-صفر.

وفرض إيفان توني مهاجم برنتفورد نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفاً وصناعته لآخر، علماً بأن فريقه اكمل الدقائق الـ25 الأخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد شاندون باتيست بالبطاقة الصفراء الثانية.