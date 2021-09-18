شباب الأهلي يتوج بكأس اليد عن الموسم الماضي



رضا سليم (دبي)

توج فريق شباب الأهلي بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال لموسم 2020-2021، وهي البطولة التي أقيمت في الموسم الماضي وتم تأجيل التتويج بها للموسم الحالي، عقب مباراة الفرسان أمام دبا الحصن بدوري الأقوياء.

وكان شباب الأهلي قد حصل على حكم من مركز التحكيم الرياضيو يمنحه حق التتويج بلقب الكأس، بعدما توج بها الشارقة الموسم الماضي.

وحضر مراسم التتويج عبدالسلام ربيع نائب رئيس اتحاد اليدو وناصر الحمادي أمين عام الاتحادو وسعود صالح وفيصل الطواش عضوا الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية، وعدد من الإداريين.

وأكد وحيد مراد كابتن فريق شباب الأهلي، أن التتويج ببطولة من الموسم الماضي، إلا أنها ستكون حافز للاعبين على مواصلة التألق والصعود مجدداً إلى منصات التتويج.

من ناحية أخرى نجح شباب الأهلي في الفوز على دبا الحصن 35-29، في المباراة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد ضمن الجولة الثانية لدوري أقوياء اليد، كما حسم الشارقة قمة مواجهة العين بالفوز 22-18، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الملك الشرقاوي، ضمن نفس الجولة النصر على مليحة 31-28 والوصل على الجزيرة 31-26.