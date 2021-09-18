كليبرز يرفض العودة للخلف





برلين (د ب أ)

يشعر فريق لوس أنجلوس كليبرز الأميركي لكرة السلة بالتفاؤل، بشأن فرصه في موسم 2021 / 2022، رغم إصابة كاوهي ليونارد بعد أن تم الكشف عن الملعب الجديد للفريق.

ومدد ليونارد عقده مع الفريق لمدة أربع سنوات، ولكن يُتوقع غياب اللاعب عن أغلب مباريات الفريق في موسم 2021 / 2022، حيث يتعافى من قطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعد هذه ضربة موجعة لكليبرز على خلفية رحلتهم الأولى في نهائيات المجموعة الغربية الموسم الماضي، ولكن المالك ستيف بالمر ليس مستعداً للرجوع خطوة للوراء في غياب ليونارد.

وقال بالمر لشبكة "إي.إس.بي.إن": أريد الفوز كل عام، بعض الناس سيتحدثون عن أننا نعود خطوة للوراء، أو كان لدينا عام مليء بالإصابات.

وأضاف: تعتمد جماهيرنا على حقيقية أننا سنحاول الفوز بأقصى عدد ممكن من المباريات كل عام، والآن، واجهنا انتكاسة بسيطة.

وأضاف: يجب علينا أن نجعل كاوهي يستعيد صحته، وعندما يعود، سنعود بكامل قوتنا. وتعرض ليونارد لإصابة خطيرة خلال نهائيات موسم 2020 / 2021، حيث أصيب في نهائيات المجموعة الغربية، وبدونه، خسر كليبرز سلسلة المباريات المباشرة أمام فينيكس صنز 4 / 2.